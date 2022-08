IT Rules 2021 को पिछले साल मई में लागू किया गया था। नए आईटी नियमों के लागू होने के बाद सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स कानून के दायरे में आ गए हैं। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने नए आईटी नियमों को साइबर क्राइम रोकने के लिए वरदान बताया है। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा में लिखित स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि IT Rules 2021 साइबर क्राइम पर के विरुद्ध एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट यूज करने को प्रोत्साहित करता है। Also Read - सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार सख्त, हर तीसरे महीने होगी कम्प्लायंस ऑडिट!

राजीव चन्द्रशेखर ने राज्यसभा में बताया कि नए आईटी नियमों की वजह से यूजर्स के निजी डेटा लीक होने का खतरा नहीं है। यूजर्स को डेटा सिक्योरिटी ब्रीच की घटनाओं से डरने की जरूरत नहीं है। केन्द्रीय राज्यमंत्री के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स के लिए वॉलेन्टियरली अकाउंट वेरिफाई करने का ऑप्शन देने की जरूरत है, ताकि उनके प्रोफाइल पर वेरिफिकेशन मार्क विजिबल हो सके।

वॉलन्टियर वेरिफिकेशन मार्क जरूरी

राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि IT Rules 2021 के रूल नंबर 4(7) में यह साफ लिखा है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को यूजर का अकाउंट वॉलेन्टियर वेरिफाई करने का विकल्प देने की आवश्यकता है, ताकि अकाउंट वेरिफिकेशन का मार्क विजिबल हो।

IT मिनिस्टर ने संसद में बताया कि नए आईटी नियमों से मिस इंफॉर्मेशन यानी अफवाहों, बॉट्स, क्रिमिनेलिटी से यूजर्स बच रहे हैं। राज्यसभा में नए IT Rules 2021 के बारे में अलग से पूछे गए सवाल पर केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि ये नियम देश के साइबरस्पेस को क्रिमिनल एक्टिविटीज से बचाता है। साथ ही, यह किसी साइबर क्राइम की जांच, प्रोसिक्यूशन और उसके लिए मिलने वाली सजा में मदद करेगा।

हर तीन महीने में सोशल मीडिया कंपनियों की ऑडिट

सरकार सोशल मीडिया कंपनियों Facebook, Twitter, WhatsApp का कम्प्लायंस ऑडिट शुरू करने वाली है। पिछले दिनों आई रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार Information Technology Rules 2021 के सेक्शन 69A के तहत सोशल मीडिया कंपनियों की हर तीसरे महीने ऑडिट करेगी। कम्प्लायंस ऑडिट शुरू होने के बाद सरकार सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले मंथली ग्रीवांस रिपोर्ट की जांच करेगी।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) सितंबर से क्वार्टरली कम्प्लायंस ऑडिट कर सकती है। इसमें मिनिस्ट्री सोशल मीडिया कंपनियों की कम्प्लायंस ऑडिट में कई तरह के पैरामीटर चेक किए जाएंगे, जिनमें इंटरमीडियरीज को मिले ग्रीवांस रिपोर्ट की संख्यां, रेसिडेंट चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर द्वारा मिले ग्रीवांस सॉल्व होने की संख्यां आदि शामिल हैं।