Noise और Ambrane ने पेश किए सस्ते में वायरलेस ईयरबड्स, Nothing Ear 1 भी आया नए कलर में

Noise और Ambrane ने भारतीय मार्केट में नए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। ये दोनों ही बजट डिवाइस हैं, जिनकी कीमत 2,500 रुपये के अन्दर है। इसके साथ ही Carl Pei की कंपनी Nothing ने अपने मौजूदा TWS ईयरबड्स Nothing Ear 1 का ब्लैक कलर मॉडल पेश भी किया है। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Noise Air Buds Pro TWS earbuds

Noise Air Buds Pro को 2,499 रुपये की इंट्रोडक्टरी कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह तीन कलर मॉडल्स — Black, White और Blue — में मौजूद है। यह Noise वेबसाइट समेत Amazon, Flipkart, Myntra और दूसरे ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म पर बिक्री के लिए मौजूद है।

इस डिवाइस में -25 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन (ANC) है और यह 10mm ड्राईवर के साथ आता है। ईयरबड्स में ट्रांसपैरेंसी मोड भी है, जो पैसिव नॉइस कैंसलेशन को दूर कर सकता है। इसमें Bluetooth 5.0 और IPX5 रेटिंग भी है। कंपनी का कहना है कि यह डिवाइस चार्जिंग केस के साथ 20 घंटे का प्ले-बैक टाइम दे सकता है।

Ambrane Dots Tune TWS earbuds

Ambrane Dots Tune ईयरबड्स की कीमत 2,199 रुपये है। यह White, Black और Pink कलर में मौजूद है। यह Amazon, Flipkart और Tata Cliq की वेबसाइट के जरिए बिकेगा।

इस डिवाइस में 10mm ड्राईवर्स हैं और यह Google Assistant समेत Siri के सपोर्ट के साथ आता है। इसमें Bluetooth 5.1 और IPX4 रेटिंग है। कंपनी का कहना है कि यह ऑडियो प्रोडक्ट चार्जिंग केस समेत 29 घंटे का प्ले-बेक टाइम दे सकता है। सिंगल चार्ज पर यह 6.5 घंटे चलने का दावा करता है।

Nothing Ear 1: Black Colour model

Nothing ने अपने मौजूदा TWS ईयरबड्स Nothing Ear 1 का एक लिमिटेड एडिशन कलर मॉडल पेश किया है। यह Black कलर का मॉडल 6,999 रुपये में बिकेगा और इसकी पहली सेल 13 दिसंबर को होगी। ईयरबड्स पर काला रंग चढ़ा है और आगे की तरफ मैट ब्लैक सिलिकॉन टिप्स हैं। डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स पहले की ही तरह हैं। इनमें ANC है, 11.6 mm ड्राईवर्स हैं और कंपनी चार्जिंग केस के साथ में 34 घंटे प्ले-बैक टाइम का दावा करती है।