Nokia 7 Plus में ड्यूल-VoLTE समस्या हुई फिक्स

HMD Global ने इस साल MWC 2018 में Nokia 7 Plus को लॉन्च किया था। वहीं, इस डिवाइस को भारत में अप्रैल महीने में पेश किया गया था। इसके अलावा इस स्मार्टफोन को मई में एक अपडेट मिला था जिससे फोन में ड्यूल 4G VoLTE सपोर्ट मिलने लगा था। हालांकि, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें VoLTE को लेकर समस्या सामने आने की बात कही गई थी। Also Read - Nokia G21 हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 90Hz डिस्प्ले समेत मिलेंगे कमाल के फीचर्स

यह समस्या जून सिक्योरिटी अपडेट के बाद सामने आई थी। वहीं, HMD Global के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर Juho Sarvikas ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब Nokia 7 Plus में सभी प्रकार के नेटवर्क समस्या को ठीक कर दिया गया है। Also Read - HMD Global ने लॉन्च किया नया Nokia 2760 Flip 4G फोन, चला पाएंगे WhatsApp समेत कई ऐप

जून सिक्योरिटी अपडेट के बाद काफी Nokia 7 Plus यूजर्स को ड्यूल-VoLTE सपोर्ट में समस्या का सामना करना पड़ रहा था। Nokia 7 Plus की कीमत की बात करें तो भारत में इसे अमेजन इंडिया से 25,999 रुपए में खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसे कई रिटेल स्टोर से भी खरीद सकते हैं, जैसे Sangeetha, Poorvika, Big C, Croma और Reliance Digital स्टोर। डिवाइस Black/ Copper और White/ Copper कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है।

Nokia 7 Plus में ड्यूल रियर कैमरा Zeiss ऑप्टिक, 6-इंच बेजल-लैस डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और कई फीचर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही स्मार्टफोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर के साथ आता है।