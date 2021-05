Global जल्द ही सीरीज के दो नए मॉडल्स लॉन्च कर सकती है, जो Plus और Nokia C30 होंगे। हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार, इन दोनों फोन्स को बड़ी बैटरी के साथ उतारा जाएगा। कंपनी Nokia C20 Plus में 5000mAh की बैटरी और Nokia C30 में 6000mAh की बैटरी देगी। इन दोनों फोन्स में मिलने वाले बैटरी पैक्स स्टैंडर्ड Nokia C20 में दिए गए 3000mAh के बैटरी पैक से काफी बड़े हैं। Also Read - POCO M3 Pro 5G आज होगा लॉन्च, 48MP कैमरा समेत मिलेंगे ये कमाल के फीचर्स

कैसा होगा डिजाइन और क्या होंगे फीचर्स?

लीक में सामने आए दोनों फोन्स के स्केच से पता चलता है कि इनकी डिजाइन लगभग एक जैसी है। इनमें जो अंतर देखने को मिलेंगे वो इनकी साइज और Nokia C30 के बैक पैनल पर दिया गया फिंगरप्रिंट सेंसर है। दोनों ही फोन्स डुअल कैमरा सेटअप के साथ आएंगे और दोनों में फ्लैश मिलेगा। इसके अलावा Nokia C20 Plus और Nokia C30 दोनों में ही बैक पैनल पर स्पीकर के लिए एक होल दिया गया है। वहीं, ईयरफोन कनेक्ट करने के लिए ऑडियो जैक फोन्स के टॉप पर है।

Nokia की C सीरीज के ये अपकमिंग फोन्स Go Edition पर काम करेंगे। इसके अलावा Nokia C20 Plus और Nokia C30 दोनों फोन्स में UNISOC चिपसेट दिए जाने की उम्मीद की जा रही है।

कब होंगे लॉन्च?

अब तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार, Nokia C सीरीज के इन दोनों फोन्स में से किसी एक फोन को चीन में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, वह Nokia C20 Plus होगा या फिर Nokia C30 होगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसके साथ ही कंपनी की ओर से इनकी लॉन्चिंग डेट को लेकर भी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इन दोनों फोन्स के जल्द लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है।