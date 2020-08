Nokia लॉन्च करेगी दो नए फोन, स्मार्टफोन के साथ टीज किया नया फीचर फोन

HMD Global भारतीय बाजार में दो नए फोन लॉन्च करने वाली है। इन फोन को Nokia Mobile India के ट्विटर अकाउंट से टीज किया जा रहा है। नोकिया द्वारा शेयर किए गए टीजर से साफ है कि यह दोनों फोन जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। टीजर वीडियो में दोनों फोन्स की आउटलाइन दिखाई गई है, जिसमें एक स्मार्टफोन और एक फीचर फोन दिखाया गया है। HMD Global के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर Juho Sarvikas ने भी एक टीजर वीडियो शेयर किया है। जिसमें दोनों फोन को दिखाया जा रहा है। Also Read - नोकिया तैयार कर रही एंड्रॉयड फीचर फोन, वीडियो और स्क्रेच आए सामने

कयास है कि एचएमडी ग्लोबल भारत में Nokia C3 स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। जिसके कुछ दिनों पहले ही स्पॉट किया गया है। वीडियो में जिस फोन की आउट लाइन दिखाई गई है, वह भी Nokia C3 से काफी मिलता है। इसके अतिरिक्त कंपनी एक फीचर फोन लॉन्च कर सकती है, जो 4जी सपोर्ट के साथ लॉन्च हो सकता है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है। नोकिया इन दोनों ही बजट फोन्स को जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है। Nokia C3 पिछले महीने ही चीन में लॉन्च हुआ है। Also Read - अगले कुछ दिनों में लॉन्च होने वाले हैं कई दमदार और सस्ते स्मार्टफोन, देखिए लिस्ट

एचएमडी ग्लोबल के Nokia C3 स्मार्टफोन में 5.99 इंच का एलसीडी डिस्प्ले मिलता है, जो एचडी प्लस 1440 x 720 pixels रेजूलेशन मिलता है। हालांकि स्मार्टफोन कोई नॉच डिजाइन नहीं मिलता है। यह एक ट्रेडिशनल डिस्प्ले है, जिसमें ऊपर और नीचे बड़ी बड़ी बेजल मिलती हैं। फोन के टॉप बेजल में सेल्फी कैमरा और फ्रंट स्पीकर लगा हुआ है, जबकि नीचे की बेजल में नोकिया का लोगो प्रिंट है।

To our beloved Fans in India – Stay tuned to catch a new wave in India’s changing digital landscape with @NokiamobileIN #ComingSoon pic.twitter.com/gfBwUcrS4j

— Juho Sarvikas (@sarvikas) August 22, 2020