Nokia PureBook Pro 17.3 और Nokia PureBook Pro 15.6 को लॉन्च कर दिया गया है। इन लैपटॉप को OFF Global मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दोनों लैपटॉप में 12th-gen Intel Core i3 CPUs और 8GB RAM दी गई है। Nokia PureBook Pro Series के लैपटॉप्स Window 11 पर रन करते हैं। इनके सभी स्पेसिफिकेशन और कीमत जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Nokia ने पेश किए 3 सस्ते स्मार्टफोन, 4GB तक RAM समेत मिल रहे कई दमदार स्पेसिफिकेशन

Nokia PureBook Pro 17.3 and Nokia PureBook Pro 15.6 Price

Nokia PureBook Pro 17.3 की शुरुआती कीमत EUR 799 (लगभग 67,500 रुपये) है। वहीं, Nokia PureBook Pro 15.6 की कीमत EUR 699 (लगभग 59,100 रुपये) से शुरू है। दोनों लैपटॉप इस साल के दूसरी छिमाही में बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इन्हें कंपनी ने Blue, Dark Grey, Red और Silver कलर ऑप्शन में पेश किया है। OFF Global ने यह भी बताया है कि इस रेंज में साल के अंत तक और भी कई मॉडल पेश किए जाएंगे। हालांकि, OFF ग्लोबल भारत में Nokia लैपटॉप के लिए लाइसेंसधारी नहीं होगा। इस बारे में और जानकारी अभी सामने नहीं आई है। Also Read - Nokia G11 हुआ लॉन्च, ट्रिपल रियर कैमरा और 5050mAh बैटरी समेत मिल रहे ये स्पेसिफिकेशन

Nokia PureBook Pro Series Specification

इस सीरीज में 2 डिस्प्ले वेरिएंट आए हैं। एक में 17.3 इंच का full-HD IPS डिस्प्ले दिया गया है, जिसका पिक्सल रेजलूशन 1920×1080 है। वहीं, एक मॉडल में 1920×1080 पिक्सल वाला डिस्प्ले मिल रहा है। दोनों का रिफ्रेश रेट 60Hz और पीक ब्राइटनेस 250nits है। दोनों वेरिएंट में 12th-gen Intel ‘Alder Lake’ Core i3-1220P CPU और 8GB RAM दी गई है। इसके अलावा इनमें 512GB स्टोरेज दिया गया है। Also Read - Nokia G21 हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 90Hz डिस्प्ले समेत मिलेंगे कमाल के फीचर्स

कनेक्टिविटी के लिए Nokia PureBook Pro सीरीज में Wi-Fi 5, Bluetooth v5, 2 USB Type C 3.2 पोर्ट, USB Type A 3.3 पोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है। दोनों लैपटॉप में 2MP का वेबकैम मिलता है। दोनों डिवाइस फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं।

17.3 इंच वाले वेरिएंट में फुल साइज कीबोर्ड मिल रहा है। वहीं, 15.6 इंच वाले वेरिएंट में न्यूमेरिक कीपैड नहीं है। दोनों में टचपैड के साथ बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है। Nokia PureBook Pro 17.3 में 63Whr की बैटरी और 15.6 इंच वेरिएंट में 57Whr की बैटरी मिल रही है। 17.3 वाले वेरिएंट की साइज 399x260x19.6mm और वजन 2.5 किलोग्राम है। Nokia PureBook Pro 15.6 का साइज 358x237x19.05mm और वजन 1.7 किलोग्राम है।