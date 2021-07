Nokia भारत में लॉन्च करेगा धांसू स्मार्टफोन, नहीं रहेगी कवर और टेम्पर्ड की टेंशन

HMD Global के ब्रांड Nokia का नया स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से नए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को टीज किया है। ब्रांड ने अपने रगेड फोन को टीज किया है, जो 27 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। फोन के साथ ही नोकिया ने लिखा, ‘With our newest Nokia phone you will never need a case again 27.07.21′(हमारे नए नोकिया फोन से आपको केस की जरूरत नहीं होगी)। Also Read - Nokia ने Oppo पर किया केस, पेटेंट उल्लंघन का लगा आरोप

Nokia XR20 में क्या होगा खास

इससे साफ है कि कंपनी अपना रगेड स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जो 27 जुलाई को आएगा। एक ट्विटर यूजर की मानें तो नोकिया के नए फोन का नाम Nokia XR20 होगा और यह फ्रेश डिजाइन के साथ आएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो Nokia XR20 का रियर कैमरा ओरियो जैसे डिजाइन के साथ नहीं आएगा। इस फोन में अलग कैमरा डिजाइन मिलेगा और यह फोन Zeiss optics के साथ आएगा।

नोकिया X20 में ओरियो जैसा रियर कैमरा डिजाइन मिलता है। फिलहाल नोकिया ने इस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द ही इससे जुड़ी लीक्स आ सकती हैं। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में फोन के स्पेसिफिकेशन्स की एक लिस्ट जरूर घूम रही है। इन रिपोर्ट्स की मानें तो इस फोन में Qualcomm Snapdragon 480 प्रोसेसर मिल सकता है, जो Nokia X20 में मिलता है।

यानी स्मार्टफोन में परफॉर्मेस के स्तर पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि, रैम और स्टोरेज में बदलाव देखने को मिल सकता है। गीकबेंच की लिस्टिंग के मुताबिक, Nokia XR20 में 4GB RAM मिल सकता है। स्मार्टफोन में Android 11 ओएस मिल सकता है। HMD इस डिवाइस को भी तीन साल के सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साथ पेश कर सकती है।

स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जो ZEISS ऑप्टिक्स के साथ आएगा। हाल में ही नोकिया C30 स्मार्टफोन के जुड़ी जानकारी लीक हुई है। इस फोन में 6.82-inch का FHD+ डिस्प्ले, 6000mAh बैटरी और Hexa-core चिपसेट मिल सकता है।