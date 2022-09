Nokia T10 टैबलेट को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह कंपनी का किफायती टैबलेट है, जो 13000 रुपये से कम की कीमत में पेश किया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस टैब में 8 इंच का HD का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, यह Unisoc T606 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 4GB RAM और 64GB स्टोरेज दी गई है। टैब के बैक में 8MP का कैमरा दिया गया है। बता दें, भारत से पहले यह टैबलेट जुलाई महीने में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ था। Also Read - Nokia T10 की कीमत हुई लीक, बड़ी स्क्रीन और 5250mAh की बैटरी के साथ बाजार में देगा दस्तक!

कंपनी ने Nokia T10 टैबलेट को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। टैब के 3GB RAM + 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,799 रुपये सेट की गई है। वहीं, इसका एक 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट भी आता है, जिसकी कीमत 12,799 रुपये है। कंपनी ने टैब को Ocean Blue कलर ऑप्शन में पेश किया है, जिसे आप Amazon India और Nokia की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए खरीद सकते हैं।

Presenting the all new Nokia T10.

With all-day battery life, stylish and compact design and 3 years of monthly security updates, the new Nokia T10 is 10 on 10.

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) September 27, 2022