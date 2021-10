नोकिया ने उतारा अपना पहला टैबलेट, बजट में मिलेगी 2K स्क्रीन

HMD Global ने बुधवार को अपना पहला Nokia ब्रांडेड टैबलेट — Nokia T20 — अनाउंस किया। यह एंड्राइड टैबलेट 2K रेजलूशन वाली स्क्रीन, स्टीरियो स्पीकर्स और 8MP बैक कैमरा के साथ आता है। कंपनी ने Nokia T20 को अभी सिर्फ यूरोपियन मार्केट में उतारा है। उम्मीद है कि यह जल्द ही भारत और अन्य मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। आइए हम इस टैबलेट की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स जान लेते हैं।

Nokia T20 एंड्राइड 11 पर चलता है। कंपनी का कहना है कि इसे 2 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और 3 साल की रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस टैबलेट में 2000 × 1200 रेजलूशन वाली 10.4-इंच स्क्रीन है जो 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है।

नोकिया का यह टैबलेट octa-core Unisoc T610 प्रोसेसर से लैस है, जिसे 3GB और 4GB रैम के साथ पेयर किया गया है। यह डिवाइस 32GB और 64GB स्टोरेज ऑप्शन में मौजूद है और दोनों ही मॉडल 512GB की एक्सटर्नल स्टोरेज सपोर्ट करते हैं।

Introducing the latest Nokia tablet. Nokia T20 tablet has a 2K display, all-day battery, dedicated Kids Space, 2-years of OS upgrades and 3-years of security updates – in a tablet designed, built and tested with the same passion as all Nokia phones. https://t.co/5toxEn0CUy pic.twitter.com/e69fjdLE5W

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) October 6, 2021