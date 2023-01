स्मार्टफोन ब्रांड Nokia ने पिछले साल Nokia T21 टैबलेट को ग्लोबली पेश किया था। अब कंपनी ने इस धाकड़ टैबलेट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस टैब में 2K रेजलूशन वाली बड़ी स्क्रीन दी गई है। इसके अलावा नए डिवाइस में दमदार डुअल स्पीकर से लेकर 8,200mAh तक की बड़ी बैटरी मिलती है। आइए नोकिया के नए टैब की कीमत व स्पेसिफिकेशन के बारे में विस्तार से जानते हैं… Also Read - 5050mAh बैटरी, 13MP कैमरा, 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ Nokia C31 स्मार्टफोन लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

Nokia T21 में मिलते हैं ये खास फीचर

बड़ा डिस्प्ले

Unisoc T612 चिपसेट

8MP कैमरा

64GB इंटरनल स्टोरेज

8,200mAh जंबो बैटरी

नोकिया का नया टैबलेट 10.36 इंच के LCD पैनल के साथ आता है, जिसका रेजलूशन 1200 x 2000 पिक्सल, आस्पेक्ट रेश्यो 5:3 और पीक ब्राइटनेस 360 निट्स है। इसमें Widevine L1 के साथ Wacom WGP और Wacom Active ESE 2.0 स्टाइलस का सपोर्ट दिया गया है। हालांकि, डिवाइस के साथ स्टाइलस नहीं मिलता है। वहीं, कंपनी के नए टैब में LED फ्लैश लाइट के साथ फ्रंट व रियर में 8MP का कैमरा दिया गया है। Also Read - Nokia C31 फोन 5,050mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 10 हजार से है कम

प्रोसेसर डिटेल

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए नोकिया टी21 में Unisoc T612 प्रोसेसर सहित 4GB RAM और 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसको माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से एक्सपेंड किया जा सकता है। वहीं, यह टैब Android 12 OS पर काम करता है। कंपनी का कहना है कि अगले तीन साल में टैबलेट को सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते रहेंगे। Also Read - Nokia 2780 Flip दो डिस्प्ले के साथ लॉन्च, कीमत 8000 रुपये से कम

बैटरी और अन्य स्पेक्स

नोकिया का नया टैबलेट 8,200mAh की बड़ी बैटरी से लैस है। इसको 18W के चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि यह टैब फुल चार्ज में पूरे तीन दिन तक काम करता है। इसमें शानदार साउंड के लिए डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त टैब में Kids स्पेस समेत वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ऑडियो जैक और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं।

कितनी है कीमत

Nokia T21 टैबलेट की कीमत 17,999 रुपये है। यह डिवाइस ग्राहकों के लिए केवल Charcoal Grey कलर में उपलब्ध है। इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है।