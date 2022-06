Nokia अपना एक नया स्मार्टफोन जल्द लॉन्च करने वाला है। नोकिया के इस अपकमिंग स्मार्टफोन का नाम Nokia G11 Plus होगा। Nokia G11 Plus को Bluetooth certification मिला है। नोकिया के इस फोन के बारे में कुछ दिन पहले लीक रिपोर्ट्स सामने आई थी। Also Read - Nokia Style+ जल्द होगा लॉन्च, 48MP कैमरे के साथ मिलेंगे ये धांसू स्पेसिफिकेशन

Nokia G11 Plus को 4 वेरिएंट्स में पेश किया जा सकता है। इन वेरिएंट्स में TA-1408, TA-1413, TA-1421, और TA-1429 शामिल हैं। Nokia G11 Plus में मिलने वाले ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन से ऐसा लगता है कि इस फोन में Unisoc chipset का यूज किया जा सकता है। इस फोन को FCC certification मिल चुका है, इससे ऐसा लगता है कि इसमें 50MP का मेन कैमरा हो सकता है। Also Read - Nokia X21 5G फोन 64MP कैमरे के साथ होगा लॉन्च, रेंडर-स्पेसिफिकेशन लीक

कई वेरिएंट में होगा लॉन्च

Benchmarking लिस्टिंग के अनुसार, इस अपकमिंग फोन को 4GB RAM वेरिएंट आएगा। इसके अलावा भी इसे अन्य वेरिएंट में उतारा जाएगा। यह Android 12 पर रन करेगा। Also Read - Nokia G11 Plus फोन Geekbench पर हुआ लिस्ट, 4GB RAM के साथ मिलेंगे ये स्पेसिफिकेशन

इसके अलावा अभी फोन के अन्य स्पेसिफिकेशन के बारे में पता नहीं चला है। आगे आने वाले समय में कंपनी की ओर से फोन के और भी स्पेसिफिकेशन और लॉन्चिंग के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है।

Nokia G11 Plus में मिलेगा यह प्रोसेसर

MySmartPrice की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, Nokia G11 Plus को Geekbench 5 डेटाबेस में देखा गया है। लिस्टिंग में फोन के मॉडल नंबर का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि, इसके नाम का पता चला है।

लिस्टिंग की मानें तो नोकिया के इस अपकमिंग फोन को Geekbench 5 Test के सिंगल-कोर राउंड में 309 पॉइंट और मल्टी-कोर टेस्ट में 1302 पॉइंट मिले है। लिस्टिंग से यह भी पता चला है कि G सीरीज के अन्य फोन्स की तरह इसमें भी UniSoC प्रोसेसर मिलेगा।

इसमें Mail G57 GPU और 1.61GHz पीक फ्रीक्वेंसी के साथ ओक्टा-कोर प्रोसेसर मिलेगा। इनको देखकर लग रहा है कि Nokia G11 Plus में UniSoC T606 प्रोसेसर मिल सकता है।बता दें कि यही प्रोसेसर अन्य एंट्री लेवल स्मार्टफोन Nokia G11, Moto E32 और Tecno Spark 8C में मिलता है।