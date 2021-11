HMD Global ने एक और बजट स्मार्टफोन Nokia X100 पेश किया है। इस स्मार्टफोन को अमेरिकी बाजार में उतारा गया है और यह T-Mobile और Metro टेलीकॉम पार्टनर के जरिए ही खरीदा जा सकता है। यह बजट स्मार्टफोन Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। साथ ही, इसमें 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी Sub-6Hz बैंड सपोर्ट के साथ मिलेगी। फोन में 48MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। साथ ही, यह 6GB RAM को सपोर्ट करता है। आइए, जानते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। Also Read - Best 55 inch Smart TV under 40K: इस धनतेरस सस्ते में घर लाएं ये धांसू स्मार्ट टीवी, Flipkart और Amazon पर मिल रहा Discount

फीचर्स

Nokia X सीरीज के इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का Full HD+ डिस्प्ले मिलता है। इसके डिस्प्ले का रेजलूशन 2400×1080 पिक्सल है और इसमें 20:9 का आसपेक्ट रेश्यो मिलता है। यह मिड बजट 5G स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 480 प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें 6GB RAM और 128GB का स्टोरेज सपोर्ट मिलता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाई जा सकती है।

फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें 48MP का कैमरा मिलता है। फोन के बैक में तीन अन्य कैमरे सेंसर भी मिलते हैं। इसमें 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2MP का डेप्थ और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का कैमरा मिलता है। इस फोन में 4,470mAh की बैटरी मिलती है। वहीं, फोन 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type C जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस फोन की कीमत $252 (लगभग 18,600 रुपये) है और यह 19 नवंबर से सेल के लिए उपलब्ध होगा।

Nokia का एक और स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च

HMD Global के एक स्मार्टफोन NOKIA TA-1399 को FCC सर्टिफिकेशन पर देखा गया है। इसमें Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर मिलेगा। यह Nokia X सीरीज के एक और 5G स्मार्टफोन के तौर पर आ सकता है। सर्टिफिकेशन साइट पर फोन के प्रोसेसर के अलावा अन्य कोई डिटेल्स रिवील नहीं हुई है।