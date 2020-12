Neflix की 2 दिनों की फ्री सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, कंपनी ने जारी की ये जानकारी

Netflix (नेटफ्लिक्स) ने 5 और 6 दिसंबर 2020 को बिल्कुल फ्री सर्विस की घोषणा की थी। लेकिन कई कस्टमर अभी भी इस सर्विस का फ्री इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कंपनी ने ऐसे कस्टमर्स की शिकायत पर ध्यान देते हुए कहा है कि जो लोग नेटफ्लिक्स का फ्री एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वह https://www.netflix.com/in/StreamFest पर जाकर साइन इन कर लें। इसके बाद जिन दिन कस्टमर को 2 दिन का फ्री एक्सेस दिया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। कंपनी ने इसके लोकर सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्विट भी किया है। Also Read - Netflix is Free: 5 और 6 दिसंबर को फ्री में देख सकेंगे वेब सीरीज और शोज, जानें कैसे

Due to the overwhelming response to StreamFest, you might be seeing the message “StreamFest is at capacity”. Also Read - Netflix will be free for everyone in India from Dec 5 - 6: Details here

You could give us your email ID or phone number at https://t.co/pcAEKoyThA and we’ll let you know within the week when you can get your two days of free Netflix.

— Netflix India (@NetflixIndia) December 5, 2020