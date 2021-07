Carl Pei की नई कम्पनी Nothing ने आज, 27 जुलाई को अपना पहला टेक प्रोडक्ट Nothing ear (1) लॉन्च कर दिया है। ये ट्रूली वायरलेस इयरबड्स हैं जो भारत में 5,999 रुपये में मिलेंगे। इनकी बिक्री फ्लिपकार्ट पर होगी जहां ये 17 अगस्त को दोपहर 12 बजे से अवेलेबल होंगे। इन इयरबड्स की डिजाइन थोड़ा हटकर है और ये एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के सपोर्ट के साथ आते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। Also Read - Nothing Ear 1 की भारतीय कीमत का हुआ खुलासा, सबसे सस्ता बिकेगा इंडिया में

Nothing ear (1) कीमत

Nothing ने अपने TWS earbuds की कीमत पहले ही बता दी थी। यह प्रोडक्ट भारत के साथ-साथ दूसरे देशों में भी लॉन्च हुआ है मगर इनकी कीमत सबसे कम अपने ही देश में है। Nothing ear (1) अमेरिका में 99 डॉलर में बिकेगा जो भारतीय मुद्रा में बदलने पर करीब 7,300 रुपये बनते हैं। यूरोप में इनकी कीमत 99 यूरो है जो करीब 8,700 रुपये बनते हैं। मगर भारत में इनकी असल कीमत 5,999 रुपये है। भारत में अपनी कीमत के साथ Nothing ear (1) मिड-रेंज सेगमेंट में आता है जहां इसके सामने Oppo, Sony, Samsung और Anker Soundcore जैसे कॉम्पटीशन मौजूद हैं। Also Read - Nothing Ear 1 की कीमत और खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा, 27 जुलाई को होगा लॉन्च

Nothing ear (1) फीचर्स

Nothing का केस बिलकुल ही अलग है क्योंकि इसका ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से ट्रांसपैरेंट है। इयरबड्स का भी कुछ हिस्सा ट्रांसपैरेंट है जिसकी वजह से इसकी डिजाइन बिलकुल ही अलग दिखाई पड़ती है। चार्जिंग के लिए केस में एक USB Type-C पोर्ट है और यह Qi वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। कम्पनी का दावा है कि केस के साथ में Nothing ear (1) 34 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकते हैं। इयरपीस का बैकअप 5-7 घंटे बताया जा रहा है। केस की फास्ट चार्जिंग इयरबड्स को 10 मिनट में 8 घंटे तक चलने भर का जूस दे सकती है। Also Read - Nothing Ear 1 इस डेट को होगा लॉन्च, जानिए क्या है खास

Nothing ear (1) में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट मिलता है। इसमें आपको इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए दो मोड मिलते हैं। यहां ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है। Nothing के इयरबड्स में बाकी वायरलेस इयरफोन की तरह ही टच कंट्रोल्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप प्लेबैक और वॉल्यूम से लेकर नॉइस कैंसलेशन तक कंट्रोल कर सकते हैं। Ear 1 ऐप के जरिये आप इन टच कंट्रोल्स को बदल भी सकते हैं। इसी ऐप में आपको equaliser settings, fast pairing, firmware updates और in-ear detection की सेटिंग्स भी मिलेंगी।

Nothing ear (1) में 11.6mm के डायनैमिक ड्राइवर्स हैं जिन्हें Sweden की Teenage Engineering के साथ मिलकर बनाया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इन इयरबड्स में Bluetooth 5.2 के साथ SBC और AAC Bluetooth codecs का सपोर्ट मिलता है।