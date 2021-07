Nothing Ear 1 की भारतीय कीमत का हुआ खुलासा, सबसे सस्ता बिकेगा इंडिया में

Carl Pei की नई कम्पनी Nothing इस महीने की 27 तारीख को अपना पहला प्रोडक्ट Nothing Ear 1 ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने वाली है। कम्पनी ने अब इन ट्रूली वायरलेस इयरबड्स की इंडिया प्राइस अनाउंस कर दी है। Nothing ने एक ईमेल में बताया कि इसका यह ऑडियो प्रोडक्ट भारत में 5,999 रुपये में बिकेगा। Also Read - Nothing Ear 1 की कीमत और खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा, 27 जुलाई को होगा लॉन्च

Nothing Ear 1 India price

Nothing Ear 1 की इंडिया प्राइस इसकी ग्लोबल मार्केट से काफी कम है। पिछले हफ्ते कम्पनी ने इस प्रोडक्ट के खास फीचर और ग्लोबल प्राइसिंग के बारे में बताया था। Nothing ने बताया था कि Ear 1 अमेरिका में 99 डॉलर में बिकेगा जो भारतीय मुद्रा में बदलने पर करीब 7,300 रुपये बनते हैं। यूरोप में इनकी कीमत 99 यूरो होगी जो करीब 8,700 रुपये बनते हैं। यह कीमत इन इयरबड्स को मिड-प्रीमियम सेगमेंट में लाकर खड़ा कर देती है मगर अब कम्पनी की बताई हुई भारतीय कीमत इन्हें अफोर्डेबल इयरबड्स की श्रेणी में ला रही है। Also Read - Nothing Ear 1 इस डेट को होगा लॉन्च, जानिए क्या है खास

Nothing Ear 1 features

OnePlus के भूतपूर्व Co-Founder Carl Pei ने वनप्लस को पिछले साल छोड़ दिया था। इसके बाद इन्होंने अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत की। Nothing Ear 1 इनके नए स्टार्ट अप का पहला प्रोडक्ट है जो इस महीने यानी 27 जुलाई को पेश किया जाएगा। भारत में इस डिवाइस का प्रोडक्ट पेज फ्लिपकार्ट पर लाइव है, जिसका मतलब यह लॉन्च होने के बाद Flipkart पर ऑनलाइन बिकेगा।

कम्पनी ने इन इयरबड्स के फीचर के बारे में भी थोड़ी जानकारी साझा की है। Nothing Ear 1 में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन फीचर होगा जो डिवाइस के तीन हाई-डेफिनिशन माइक्रोफोन की मदद से काम करेगा। इसमें ट्रांसपैरेंट डिजाइन हो सकती है इसके ज्यादातर फीचर AirPods Pro की तरह होंगे। इन्हें पहले UK, India, Europe और North America में लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद इनकी एंट्री Japan और Korea समेत अन्य जगह पर होगी।