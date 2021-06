Carl Pei की नई कम्पनी Nothing अपना पहला टेक प्रोडक्ट Nothing Ear 1 लॉन्च करने की तैयारी में है। यह ट्रान्सपैरेंट डिजाइन वाले ट्रूली वायरलेस इयरबड्स हैं जो अगले महीने आएंगे। Nothing ने ऐलान किया है कि यह अपने इयरबड्स को 27 जुलाई को एक ग्लोबल लॉन्च इवेंट पर पेश करेगी।

Nothing Ear 1 लॉन्च डेट और टाइमिंग

Nothing के भेजे हुए ईमेल में और इसकी वेबसाइट पर लॉन्च इवेंट की टाइमिंग लिखी हुई है। यह इवेंट 27 जुलाई को 14:00 BST पर होगा। इसे भारतीय समय में बदलें तो यह इवेंट शाम के 6:30 बजे होगा। इसी ग्लोबल इवेंट पर नथिंग इयर 1 अनाउन्स होंगे।

Nothing Ear 1: क्या होगा खास ?

Nothing Ear 1 के स्पेक्स और फीचर्स के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं आई है। मगर इतना पता है कि इस डिवाइस में ट्रान्सपैरेंट डिजाइन होगी जो इसकी USP हो सकती है। यह डिवाइस जून में लॉन्च होना था मगर यह टाइमलाइन पीछे खिसक गई। इसके बाद कम्पनी ने नई डेट अनाउन्स की है।

Nothing Ear 1 इंडिया में भी सेल के लिए मौजूद होंगे। कम्पनी ने पहले ही बता रखा है कि यह डिवाइस भारत में Flipkart पर बिकेगा।

क्या है Nothing?

Nothing एक नई कम्पनी है जिसे इसके फाउंडर Carl Pei ने OnePlus को छोड़कर बनाया था। Carl Pei वनप्लस के भी सह–संस्थापक थे। आने वाला इवेंट नथिंग का पहला इवेंट होगा और इसपर लॉन्च होने वाला प्रोडक्ट इनका पहला डिवाइस।

कम्पनी के बिना कुछ भी लॉन्च किए टेक जगत के बड़े नामों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है जिनमें iPod इन्वेंटर Tony Fedell, ट्विच को–फाउंडर Kevin Lin और GV (या Google Ventures) भी शामिल हैं।

Nothing ने हाल ही में Stockholm की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी Teenage Engineering के साथ पार्ट्नरशिप की है। इसके साथ ही इसने Android के जनक Andy Rubin की स्मार्टफोन कम्पनी Essential को भी खरीदा है।