Nothing Ear 1 को इस महीने के अंत में पेश किया जाएगा। OnePlus के भूतपूर्व Co-Founder Carl Pei के लिए यह महीना काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत करने के लिए पिछले साल OnePlus को छोड़ दिया था। Nothing ear 1 इनके नए स्टार्ट अप का पहला प्रोडक्ट है और इसे इस महीने यानी जुलाई के अंत में लाया जाएगा।

Carl Pei ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने लॉन्चिंग से पहले ही Nothing ear (1) के खास स्पेसिफिकेशन्स के साथ-साथ उनकी कंपनी के बारे में खास जानकारी शेयर की है।

Nothing Ear 1 की कितनी होगी कीमत?

इन्हें Apple AirPods Pro से किफायती कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि Apple के इस प्रोडक्ट की कीमत $249 (लगभग 18,600 रुपये) है। कंपनी के पहले प्रोडक्ट की कीमत के लिए अब लोगों को लॉन्चिंग तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

Nothing ear (1) की कीमत US में $99 (लगभग 7,300 रुपये), यूरोप में €99 (लगभग 8,700 रुपये) और UK में £99 (लगभग 10,200) रुपये होगी। इसका मतलब है कि यह नए Pixel Buds A series को कड़ी टक्कर देगा। Pei ने बताया कि कंपनी इसके किफायती कीमत में लॉन्च करने के लिए इसलिए सक्षम है क्योंकि इसे ऑनलाइन बेचा जाएगा। कुछ समय पहले निर्माता ने खुलासा किया था कि भारत में इनकी बिक्री ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से की जाएगी।

Nothing Ear 1 में मिलेंगे ये स्पेसिफिकेशन्स

Techcrunch से बात करते हुए Carl Pei ने खुलासा किया है कि उच्च क्वालिटी वाला ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें कई मापदंडों पर विचार करना पड़ता है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Nothing ear (1) में तीन हाई-डेफिनिशन माइक्रोफोन लगे मिलेंगे। साथ ही AirPods Pro में दिए गए सभी फीचर्स के साथ-साथ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी दिया जाएगा।

इन्हें पहले U.K., India, Europe और North America में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद इसकी एंट्री Japan और Korea समेत अन्य जगह होगी। Nothing ear 1 की आधिकारिक घोषणा 27 जुलाई को की जाएगी।

कंपनी के बारे में बात करते हुए Pei ने कहा कि केवल Essential IP कंपनी के पहले प्रोडक्ट में ही नहीं बल्कि किसी प्रोडक्ट में दिखाई देगा। उनके पास एसेंशियल के साथ कुछ भी करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी भविष्य में अपना विचार नहीं बदल सकती है।