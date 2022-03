Nothing इस महीने के अंत में 23 मार्च को एक नए इवेंट The Truth Nothing आयोजित कर रहा है। इस इवेंट में कंपनी भविष्य में आने वाले अपने प्रोडक्ट के लिए रोडमैप जारी कर सकती है। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि इवेंट में कंपनी अपने दूसरे प्रोडक्ट को भी लॉन्च करने की योजना में है। कंपनी ने अपनी Nothing.Tech वेबसाइट पर इवेंट से संबंधित कई खास जानकारियां शेयर की हैं। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - Nothing Phone: ट्रांसपैरेंट ईयरबड्स के बाद नथिंग बना रहा स्मार्टफोन? Carl Pei ने दिया हिंट

Nothing Event में फोन हो सकता है लॉन्च

कंपनी का यह इवेंट 23 मार्च को शाम 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। इसके लिए कंपनी की ओर से 16 सेकेंड का एक छोटा टीजर भी जारी किया है। इस टीजर में Carle Pei दिखाई दे रहे हैं।

कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि कंपनी अपने फोन को मार्च के अंत में या फिर अप्रैल में लॉन्च कर सकती है। इस कारण अंजादा लगाया जा रहा है कि इस फोन को इसी इवेंट में पेश किया जा सकता है। बता दें कि कार्ल पेई द्वारा MWC 2022 में पहले नथिंग फोन के एक प्रोटोटाइप दिखा गया था। इसके तुरंत बाद बार्सिलोना में आयोजित इवेंट में कुछ लोगों को फोन दिखाते हुए पेई की एक फोटो भी लीक हुई है।

हालांकि, अभी तक कंपनी की ओर से इसको लेकर कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है कि 23 मार्च होने वाले अपकमिंग इवेंट में इस फोन को लॉन्च किया जाएगा। इवेंट के लिए लाइव किए गए पेज पर नीचे की तरफ Qualcomm Snapdragon का लोगो बना दिखाई दे रहा है। लॉन्च इवेंट से पहले भेजे गए मीडियो इनवाइट C the Truth इस बात की ओर इशारा करता है कि फोन या अन्य प्रोडक्ट की एक नई सी-सीरीज भी पेश की जा सकती है। 23 मार्च को इस इवेंट में कई महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर सकती है।