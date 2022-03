Nothing Phone 1 की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। यह स्टार्टअप कंपनी अब एक बड़ी और लंबी रेस में भाग लेने जा रही है। Nothing ने आज एक इवेंट आयोजित किया था, जिसमें कंपनी ने ऐलान किया कि वो Summer 2022 में अपना पहला स्मार्टफोन यानी Nothing Phone 1 को लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने इसके लिए अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी तैयार किया है, जिसे अगले महीने यानी अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Nothing 23 मार्च को कर रहा इवेंट, लॉन्च हो सकता है कंपनी का पहला फोन

Nothing का सफर शुरू हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन कंपनी ने Nothing Ear 1 से शुरुआत की थी, जिसने दुनियाभर के यूजर्स के बीच में लोकप्रियता बटौरी है। अब कंपनी अपने पहले स्मार्टफोन Nothing Phone 1 को लॉन्च करके स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बड़े-बड़े दिग्गजों को टक्कर देने जा रही है। यह कंपनी ऐसा कर भी सकती है क्योंकि इसके फाउंडर Carl Pei ने OnePlus के स्टार्ट-अप में मदद की थी, जो कि आज एक शानदार और सफल स्मार्टफोन ब्रांड है। आइए हम आपको Nothing द्वारा आज लॉन्च इवेंट में किए गए सभी घोषणाओं के बारे में बताते हैं।

Nothing Phone 1 की खास बातें

Nothing Phone 1 का हुआ ऐलान

Nothing Phone 1 आने वाले summer 2022 में लॉन्च किया जाएगा।

Nothing अपने फोन के लिए अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम Nothing OS लॉन्च करेगा।

Nothing ने दावा किया है कि उनका ओएस काफी फास्ट और स्मूद होगा। ऐप्स खुलने और बंद होने की स्पीड सुपरफास्ट होगी।

Nothing Phone 1 में 3 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे।

Nothing वॉयर रिकॉर्डर में एक टेप-रिकॉर्डर टाइप डिजाइन वाला ह्यूम टच (human touch) प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए वो डॉट मैट्रिक्स फोंट और रेट्रो ग्राफिक का यूज करेगा।

Nothing ने AirPods और Tesla vehicles जैसे थर्ड पार्टी प्रॉडक्ट्स का सपोर्ट देने का भी वादा किया है।

कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन्स का इंतजार

Nothing Phone 1 की कीमत के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि इस ब्रांड के फाउंडर Carl Pei ने OnePlus के स्टार्ट-अप में मदद की थी, जिसने कम कीमत में प्रीमियम स्मार्टफोन्स पेश किए थे। ऐसे में Nothing Phone 1 से भी कुछ वैसी ही उम्मीद है।

Nothing Phone 1 के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि कंपनी अपने अपकमिंग ओएस पर बेस्ड फोन लॉन्च करेगी। इसके अलावा फोन में प्रोसेसर के लिए Qualcomm Snapdragon का चिपसेट लगाया जाएगा, जिसके बारे में इवेंट में जानकारी दी गई थी।

हालांकि इवेंट में ये कंफर्म नहीं किया गया है कि Nothing Phone 1 में Qualcomm का कौनसा चिपसेट यूज किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का ये फोन एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। ऐसे में कंपनी अपने इस पहले स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट का यूज कर सकती है। अब देखना होगा कि इस फोन की बाकी डिटेल्स कब तक सामने आती है।