Nothing Phone 1 की लॉन्च से पहले इसके लॉन्चर का डेवलपर्स प्रिव्यू सामने आया है। Nothing ने इस लॉन्चर के बीटा वर्जन को गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट किया है। इसे फिलहाल चुनिदां डिवाइसेज के लिए लाया गया है। हालांकि, नथिंग का फोन कब लॉन्च होगा इसके बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक डेट नहीं आई है।

Android Authority के मुताबिक, Nothing Launcher का पब्लिक बीटा फिलहाल रिलीज किया गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्चर का बीटा वर्जन फिलहाल Samsung Galaxy 21 और Galaxy S22 सीरीज के साथ-साथ Google Pixel 5 और गूगल के नए डिवाइसेज के लिए उपलब्ध है।

जल्द ही, इसे OnePlus डिवाइस के लिए भी लाया जाएगा। हालांकि, हमने इसे Samsung Galaxy S22+ के साथ टेस्ट किया, वहां इसका लॉन्चर अभी काम नहीं कर रहा है।

कैसा है Nothing लॉन्चर?

इस लॉन्चर को इंस्टॉल करने के बाद इसके डॉक में चार आइकन मिलेंगे, जिसके ऊपर गूगल सर्च का विजेट मिलेगा। इसका लॉन्चर ऑरिजीनल गूगल पिक्सल लॉन्चर से थोड़ा अलग है।

लॉन्चर में ऐप आइकन सर्कुलर फॉर्म में मिलेंगे। गूगल प्ले स्टोर पर शेयर किए गए इमेज के मुताबिक, Nothing Launcher के वॉल पेपर में लाइनिंग्स दिखाई देते हैं। होम पेज पर वनप्लस के डिवाइस की तरह ही सेंटर में हॉरिजॉन्टल क्लॉक दिखेगा।

लॉन्चर के सेटिंग्स मैन्यू में कई तरह के पर्सनलाइजेशन ऑप्शन मिलेंगे, जिन्हें आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकेंगे। इस लॉन्चर का ऐप ड्रॉर बेसिक कस्टम स्किन की तरह ही है, जिसके पीछे एक सॉफ्ट ग्रे बैकग्राउंड मिलेगा। यहां आपको एक सर्च बार मिलेगा, जिसमें केवल ऐप्स को सर्च किया जा सकता है।

इसके अलावा इस लॉन्चर के साथ कई विजेट्स भी ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक और वेदर इन्फॉर्मेशन शामिल हैं। हर विजेट में नथिंग वाला एनालॉग डॉट्स मिलेगा। साथ ही, इसके डिजाइन में ब्लैक, रेड, व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पर नथिंग लॉन्चर के फिलहाल 10 हजार से ज्यादा डाउनलोड्स हैं।