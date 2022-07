Nothing Phone (1) स्मार्टफोन कंपनी के पहले एंड्रॉइड स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च हो गया है। इस फोन के स्पेसिफिकेशन से ज्यादा लोगों को इसका डिजाइन पसंद आया, जिसके बैक पर Glyph LED लाइट पैनल दिया गया है। हालांकि, Apple और Samsung की तरह Nothing ने अपने इस स्मार्टफोन के साथ इन-बॉक्स चार्जर नहीं दिया है। फोन के बाद कंपनी ने Nothing एक्सेसरीज लॉन्च की है, जिसमें चार्जिंग अडैप्टर, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस और टेम्पर्ड ग्लास शामिल है। Also Read - Nothing Phone 1 Alternatives: Realme GT 2 से OnePlus Nord 2T तक, नए Nothing Phone (1) को इन 5 स्मार्टफोन से मिलेगी तगड़ी टक्कर

एक्सेसरीज की कीमत

Nothing Phone (1) की सभी एक्सेसरीज खरीद के लिए Flipkart पर लिस्ट हो चुकी हैं। चार्जर की बात करें, तो कंपनी ने 44W फास्ट चार्जिंग वाला Nothing Power 45W 3A मोबाइल चार्जर लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 1,499 रुपये है। बता दें, Nothing Phone (1) स्मार्टफोन 33W फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ आता है, लेकिन कंपनी ने अपने नए चार्जर में 45W फास्ट चार्जिंग क्षमता दी है।

ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस की कीमत 1,499 रुपये है, जो कि फिलहाल Flipkart पर 'Sold Out' टैग के साथ लिस्ट है। इसके अलावा, टेम्पर्ड ग्लास की बात करें, तो इसकी कीमत 999 रुपये है।

Nothing एक्सेसरीज के फीचर्स

नथिंग फोन के 45 वॉट चार्जर में मैक्सिमम आउटपुट 3A है। इसमें USB Type-C पोर्ट दिया गया है, जिसे फोन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि यह QC4.0+, QC3.0, QC2.0 और PPS-enabled डिवाइस के साथ काम कर सकता है।

कवर को लेकर कहा गया है कि यह फ्लैक्सिबल मटिरियल से बना ट्रांसपेरेंट केस कवर है, जो कि शॉक-प्रूफ है। इसके अलावा, केस की खासियत यह है कियह वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Nothing Phone (1) tempered glass में 9H high-hardness प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा, यह स्क्रैच और ड्रॉप-रसिस्टेंट है। इस ग्लास को साफ करने के लिए एक डस्ट-फ्री क्लिनिंग कपड़ा भी दिया जाता है।

Nothing Phone (1) स्मार्टफोन

इस साल का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला Nothing Phone (1) स्मार्टफोन 12 जुलाई को लॉन्च किया गया था। यह फोन यूनिक बैक रियर 900 LEDs लाइट सेटअप के साथ आता है, जो कि अलग-अलग फंक्शन पर ब्लिंक करती हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इसमें 120Hz डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर और डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसका मेन कैमरा 50MP का है। फोन की बैटरी 4,500mAh की होगी, जिसके साथ 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, फोन में 15W वायरलेस चार्जिंग फीचर भी मौजूद है।