Nothing Phone (1) पर जल्द आएगा Android 13, जानें लॉन्च टाइमलाइन

Google Pixel स्मार्टफोन्स के लिए Android 13 लॉन्च हो चुका है। बाकी स्मार्टफोन ब्रैंड्स भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रोल आउट करने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें अब Carl Pei के टेक स्मार्टअप Nothing का नाम भी जुड़ गया है।

Carl Pei ने ट्विटर पर बताया कि ये एंड्रॉइड 13 अपडेट रोल आउट में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने ट्वीट में गूगल के नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित Nothing OS की बीटा और स्टेबल रिलीज की टाइमलाइन भी साझा की। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक टेक जर्नलिस्ट ने Carl Pei से Nothing Phone (1) में Android 13 अपडेट के बारे में सवाल किया था। इसके जवाब में नथिंग सीईओ ने लिखा था कि "एक प्रोडक्ट अपने स्पेक्स, फीचर्स और वर्जन नंबर से कहीं बढ़कर है"।

इस जवाब को देखते हुए ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि कंपनी का फोकस इस वक्त नए ऑपरेटिंग सिस्टम को पुश करने पर नहीं है। अब Carl Pei ने अब इस बारे में क्लैरिटी देते हुए Android 13 अपडेट की टाइमलाइन भी बताई है।

While we are working around the clock, we won’t rush on updates at the expense of user experience. This also applies to Nothing OS based on Android 13 where we aim to ship a beta version by the end of the year, with a full release in early 2023.

— Carl Pei (@getpeid) August 24, 2022