Nothing Phone (1) पर कब आएगा Android 13 अपडेट? Carl Pei ने दिया जवाब

गूगल का नया Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो चुका है। Google Pixel फोन यूजर्स इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी स्मार्टफोन ब्रांड भी नए अपडेट को अपने डिवाइसेज पर रोल आउट करने की तैयारी कर रहे हैं। मगर Nothing Phone (1) यूजर्स को शायद इस अपडेट के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा। Also Read - Nothing Phone (1) भारत में हुआ महंगा, फैन्स को लगा तगड़ा झटका

Nothing Phone (1) पर Android 13 अपडेट के बारे में जवाब देते हुए Nothing को-फाउंडर और सीईओ Carl Pei ने कहा कि एक प्रोडक्ट के लिए सिर्फ वर्जन नंबर ही सब कुछ नहीं होता। इस जवाब से लगता है कि नथिंग के प्लान में फिलहाल अपने पहले स्मार्टफोन पर नए एंड्रॉइड 13 अपडेट को रोल आउट करना शामिल नहीं है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Carl Pei ने Lenovo का उड़ाया मजाक, तो ट्विटर यूजर्स ने लगा दी Nothing की 'क्लास'

Nothing Phone (1): Android 13

Nothing Phone (1) Carl Pei के टेक स्टार्टअप नथिंग का पहला स्मार्टफोन है। इसका सॉफ्टवेयर क्लीन और फास्ट है, लेकिन लॉन्च के वक्त इसमें बहुत सारे बग्स भी मौजूद थे। कंपनी इन दिक्कतों को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए सही कर रही है। Also Read - Nothing Phone (1) का पीक ब्राइटनेस 1200 nits नहीं है, जानें कंपनी ने क्यों किया गलत प्रचार

Update gradually rolling out now… enjoy the camera updates. More to come! — Carl Pei (@getpeid) August 17, 2022

Carl Pei ने पिछले हफ्ते बताया था कि Nothing Pone (1) का OTA अपडेट पुश कर दिया गया है, जो अपने साथ कैमरा अपडेट लेकर आएगा। इन्होंने कहा कि आगे और भी चीजें आएंगी।

A product is more than just its specs, features, and version numbers — Carl Pei (@getpeid) August 17, 2022

इस ट्वीट पर टेक जर्नलिस्ट Nicolas Lellouche ने Carl Pei से पूछा कि क्या इन्होंने Android 13 को लेकर कोई आधिकारिक पोस्ट की है? इसके साथ ही इन्होंने पूछा, “कोई आइडिया यह कब आएगा?”

इसके जवाब में Carl Pei ने लिखा, “एक प्रोडक्ट अपने स्पेक्स, फीचर्स और वर्जन नंबर से कहीं बढ़कर है।”

इससे लगता है कि मौजूदा वक्त पर Carl Pei और Nothing का फोकस Android 13 नहीं है। इसके साथ ही Pei का जवाब खुद एक डिबेट का विषय हो सकता है। फोन बनाने वाले के लिए भले ही स्पेक्स, फीचर और एंड्रॉइड वर्जन मायने न रखता हो लेकिन ऐसे खरीदार आपको जरूर मिलेंगे जो कुल एक्सपीरियंस या ट्रांसपैरेंट बैक को न देखकर, सिर्फ कीमत, स्पेक्स या फीचर्स के आधार पर ही स्मार्टफोन खरीदते हैं।