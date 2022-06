Nothing Phone (1) को लेकर फैन्स के बीच उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हाल ही में कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट का खुलासा किया था और साथ ही फोन के बैक पैनल डिजाइन को रिवील किया था। हालांकि, अब-तक फोन के फ्रंट पैनल पर सस्पेंस बरकरार था, जो अब खत्म हो गया है। लेटेस्ट लीक में फोन की पहली हैंड्स-ऑन वीडियो सामने आई है, जिसमें Nothing एंड्रॉइड फोन के फ्रंट और बैक दोनों साइड का डिजाइन देखा जा सकता है। Also Read - Nothing Phone 1 फोन TUV सर्टिफिकेशन पर हुआ स्पॉट, Flipkart पर मिलेगा फोन कवर

Marques Brownlee ने अपने यूट्यूब चैनल पर Nothing Phone (1) स्मार्टफोन की पहली हैंड्स-ऑन वीडियो शेयर की है, जिसमें फोन के डिजाइन को हाइलाइट किया गया है। वीडियो में फोन के चमचमाते बैक पैनल के साथ-साथ फोन के फ्रंट पैनल को देखा जा सकता है।

NEW VIDEO – A first look and hands-on with the Nothing Phone, which looks… pretty neat, actuallyhttps://t.co/Rbo9Fxvqk6 pic.twitter.com/FcUB3jTEYK

— Marques Brownlee (@MKBHD) June 21, 2022