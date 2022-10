Nothing Phone (1) को कथित रूप से Jio True 5G सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है। लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि Nothing कंपनी ने अपने पहले एंड्रॉइड स्मार्टफोन में OTA (over-the-air) अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट यूजर्स के डिवाइस में Jio True 5G सपोर्ट इनेबल करेगा। इसी के साथ यह फोन जियो 5जी सपोर्ट पाने वाला पहला फोन हो गया है। Nothing Phone (1) कंपनी का पहला स्मार्टफोन डिवाइस है, जिसे जुलाई महीने में भारत में लॉन्च किया गया था। इस फोन की खासियत इसके बैक में मिलने वाला यूनिक Glyph Interface। फोन के बैक में यूनिक लाइट पैटर्न मिलता है जो कॉल आने पर व नोटिफिकेशन पर ब्लिंक होती हैं। Also Read - 50MP कैमरा और 4500mAh बैटरी वाले Nothing Phone (1) को कम कीमत में खरीदने का आखिरी मौका, Flipkart पर मिल रहा है धमाकेदार Discount

MySmartPrice की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि Nothing कंपनी ने अपने पहले एंड्रॉइड स्मार्टफोन Nothing Phone (1) में OTA (over-the-air) अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट यूजर्स के डिवाइस में Jio True 5G सपोर्ट इनेबल करेगा। नथिंग द्वारा सपोर्ट करने वाले 5जी बैंड में n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, and n78, आदि शामिल हैं।

कुछ यूजर्स ने ट्विटर के माध्यम से अपडेट मिलने की जानकारी दी। वहीं, कुछ यूजर्स अब भी इस अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों को ही यह अपडेट मिला है।

आपको बता दें, कंपनी ने Nothing Phone (1) फोन को जुलाई महीने में भारत लॉन्च किया था। इसका बेस वेरिएंट 8GB+128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 33,999 रुपये है। इसका एक 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 37,999 रुपये का आता है। वहीं, टॉप वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। आइए एक नजर डालते हैं फोन के फीचर्स पर।

Nothing Phone (1) specifications

-6.55 इंच का OLED डिस्प्ले

-Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर

-50MP + 50MP रियर कैमरा

-4,500mAh बैटरी

-33W फास्ट चार्जिंग

नथिंग फोन 1 में 6.55 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 12GB तक RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP Sony IMX766 का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है यानी बैक के दोनों कैमरे 50MP के हैं। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का Sony IMX471 सेंसर दिया गया है।

Nothing Phone (1) की बैटरी 4,500mAh की है, जिसके साथ 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। वहीं, फोन में 15W वायरलेस चार्जिंग फीचर भी मिलता है। फोन में charging coil Glyph मिलता है, जो कि रिवर्स चार्जिंग को इंडिकेट करती है। सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।