Nothing Phone (1) में एक और नया अपडेट आ चुका है। नथिंग ने अपना पहला फोन भारत में कुछ हफ्ते पहले ही लॉन्च किया है। इस फोन में अपडेट्स आने शुरू हो चुके हैं। इस बार कंपनी ने अपने नए अपडेट के जरिए फोन की चार्जिंग परफोर्मेंस, यूजर्स इंटरफेस समेत काफी चीजों में बदलाव किए हैं। आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं।

Nothing Phone (1) में आया नया अपडेट

ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी एक नया Nothing OS 1.1.2 update को ग्लोबली रोलआउट कर रहा है। इस नए अपडेट के जरिए यूजर्स यूआई में बदलाव और परफोर्मेंस की ऑप्टिमाइजेशन का फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा नए अपडेट के जरिए कंपनी ने इस फोन के कुछ बग्स को भी फिक्स किया है। नथिंग फोन 1 के यूजर्स को यह नया अपडेट मिलना शुरू हो चुका है।

नए अपडेट में होने वाले बदलाव

इस नए अपडेट के बाद फोन का डिस्प्ले बंद होने के बाद भी उसमें फिंगरप्रिंट आइकन दिखाई देगा। हालांकि यह सेटिंग ऑप्शनल है, आप चाहें तो सेटिंग्स में जाकर इसे टॉगल करके चालू या बंद कर सकते हैं।

नए अपडेट के बाद फोन का ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले अब रात में अपने आप बंद हो जाएगा।

नए अपडेट के जरिए चार्जिंग परफोर्मेंस को भी बेहतर किया गया है और अब इसमें थर्ड पार्टी चार्जर्स भी काम करेंगे।

नए अपडेट के जरिए ब्लूटूथ कोडेक इश्यू को भी सोल्व किया गया है।

कुछ यूआई डिटेल्स को भी ऑप्टिमाइज्ड किया गया है।

जनरल बग्स को भी फिक्स किया गया है और फोन की स्टेबलिटी को भी बेहतर किया गया है।

Nothing Phone 1 specifications

6.55 इंच का OLED डिस्प्ले

Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर

50MP + 50MP रियर कैमरा

4,500mAh बैटरी

33W फास्ट चार्जिंग

Nothing Phone (1) price

Nothing Phone (1) फोन को तीन वेरिएंट में पेश किया गया है। इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये है। इसका 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 35,999 रुपये में आता है, जबकि 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। फोन में ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन आते हैं।