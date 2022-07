Nothing Phone (1) पर मिलेगा तगड़ा लॉन्च ऑफर, यूं ग्राहक पा सकेंगे सीधे Rs 2000 का डिस्काउंट

Nothing Phone (1) इस साल अब-तक का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला स्मार्टफोन बन गया है। जैसे-जैसे फोन लॉन्च डेट पास आती जा रही है, वैसे-वैसे फोन से जुड़ी विभिन्न तरह की जानकारियों से पर्दा उठता जा रहा है। हाल ही में कंफर्म हुआ है कि यह फोन इन-डिस्प्ले फिगरप्रिंट सेंसर के साथ आने वाला है। इसके अलावा, लॉन्च से पहले फोन के लॉन्च ऑफर की डिटेल भी सामने आ गई है। Also Read - Nothing Phone (1) के लॉन्च से पहले लीक हुआ ट्रांसपेरेंट बैक कवर, यहां देखें पहली झलक

फिलहाल, यह साफ नहीं हुआ है कि Nothing Phone (1) की कीमत भारत में कितनी होगी। हालांकि, माना जा रहा है कि यह 30,000 रुपये के आसपास का फोन हो सकता है। लॉन्च से पहले फोन के लॉन्च के साथ आने वाले ऑफर की जानकारी सामने आ गई है। लीक्स की मानें, तो इस ऑफर के तहत यूजर्स को HDFC Credit और EMI ट्रांसजेक्शन पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। इस लॉन्च ऑफर के साथ यूजर्स इस मच अवेटिडड फोन को सस्ते में खरीद सकते हैं।

Also Read - Nothing Phone 1 आज से करें प्री-ऑर्डर, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स



आपको बता दें, Nothing Phone (1) फोन 12 जुलाई को लॉन्च किया जाने वाला है। लॉन्च से पहले केवल लॉन्च ऑफर ही नहीं बल्कि फोन के कई फीचर्स की जानकारियों को भी रिवील किया जा रहा है। अब Nothing TikTok हैंडल के जरिए कंफर्म किया गया है कि नथिंग फोन 1 इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा।

So yes, contrary to what many claimed, the Nothing Phone (1) will feature an under-display fingerprint scanner.

(Source: Nothing TikTok handle)#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/Wd1Xupt0Ch

— Mukul Sharma (@stufflistings) July 6, 2022