Nothing Phone (1) का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। अब लगता है कि इस फोन की लॉन्चिंग ज्यादा दूर नहीं है। लेटेस्ट रिपोर्ट में Nothing के पहले एंड्रॉइड स्मार्टफोन की लॉन्च डेट को कंफर्म किया गया है। रिपोर्ट की मानें, तो यह फोन जुलाई महीने में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, फोन की कीमत और डिजाइन से जुड़ी जरूरी जानकारी सामने आई है।

Nothing Phone (1) leak Launch date and Price

जर्मन पब्लिकेशन Allround-pc की लेटेस्ट रिपोर्ट में Nothing Phone (1) स्मार्टफोन की लॉन्च डेट को कंफर्म किया गया है। रिपोर्ट की मानें, तो यह फोन 21 जुलाई 2022 को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, फोन की कीमत की जानकारी भी लीक की गई है। लीक के अनुसार, फोन की कीमत 500 यूरो (लगभग 41,519 रुपये) होगी। लीक कीमत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक फ्लैगशिप फोन होगा।

Nothing Phone (1) का ट्रांसपेरेंट डिजाइन आया सामने

Also Read - Nothing Phone 1 की लॉन्च डेट का खुलासा! Carl Pei ने ट्वीट कर बताया

लॉन्च डेट और कीमत के अलावा, Nothing Phone (1) फोन के डिजाइन की भी जानकारी सामने आई है। खुद Carl Pei ने कंफर्म किया है है कि Nothing Phone (1) ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ पेश किया जाएगा। इसके अलवा, फोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।

भारत में भी जल्द होगा लॉन्च

Nothing Phone (1) को लेकर कहा जा रहा है कि यह जल्द ही भारत में भी दस्तक देने वाला है। हाल ही में एक टिप्सटर ने इस फोन की BIS लिस्टिंग को स्पॉट किया था, जिससे इसके भारत लॉन्च के संकेत मिले थे। इसके अलावा, फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी।

आपको बता दें, OnePlus के को-फाउंडर Carl Pei ने सितंबर 2020 में कंपनी को छोड़ दी थी, जिसके साथ उन्होंने Nothing ब्रांड की लॉन्चिंग की। इस ब्रांड के तहत लॉन्च होने वाला पहला प्रोडक्ट Ear (1) TWS था। इस साल मार्च में Nothing ने अपना पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन लॉन्च करने का ऐलान किया, जिसका नाम Nothing Phone (1) होगा। तब से इस फोन से जुड़ी कई लीक्स व रेंडर्स ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। फिलहाल कंपनी ने इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट से पर्दा नहीं उठाया गया है।

Nothing Phone (1) leak Specifications

– 6.43 FHD+ डिस्प्ले

– Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर

– 4,500mAh बैटरी

– 8GB RAM

– 50MP ट्रिपल रियर कैमरा

– 32MP सेल्फी कैमरा

पुरानी लीक्स में फोन के स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। लीक की मानें, तो फोन Android 12 बेस्ड Nothing OS पर काम करेगा। इसमें 6.43 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसके साथ 90Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा। इसके अलावा, यह Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 8GB तक RAM और 128GB स्टोरेज मिल सकती है।

फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इसका प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा। इसके अलावा फोन में 8MP का वाइड एंगल और 2MP का मैक्रो कैमरा मिल सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा दिए जाने की उम्मीद है। फोन में 4,500mAh की बैटरी दी जा सकती है।