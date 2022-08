Nothing का दूसरा फोन होगा Nothing Phone (1) Lite! स्पेसिफिकेशन और कीमत लीक

Nothing Phone (1) इस साल का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला स्मार्टफोन है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट्स की मानें, तो अब कंपनी ने अपने दूसरे स्मार्टफोन पर काम करना शुरू कर दिया है। इस फोन का नाम Nothing Phone (1) Lite हो सकता है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में फोन के स्पेसिफिकेशन और कीमत की जानकारी सामने आई हैं। Also Read - Nothing Phone (1) में आया नया अपडेट, आर-पार दिखने वाले फोन में हुए 6 बड़े बदलाव

The Mobile Indian की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी कि Nothing ब्रांड के दूसरे स्मार्टफोन का नाम Nothing Phone (1) Lite होगा। फोन के नाम से समझ आता है कि यह फोन 12 जुलाई को लॉन्च हुए Nothing Phone (1) का थोड़ा डाउनग्रेड वर्जन होगा। Also Read - Nothing Phone 1 की पहली सेल आज, इन ऑफर्स के साथ सस्ते में खरीदें फोन

रिपोर्ट की मानें, तो फोन के लाइट वर्जन में रियर पैनल पर LED लेआउट Glyph interface नहीं मिलेगा। इसके अलावा, इस फोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि, नथिंग फोन 1 लाइट में 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। इन सब के अलावा, नथिंग फोन (1) लाइट के स्पेसिफिकेशन Nothing Phone (1) के समान ही होंगे। Also Read - Nothing phone (1) के डिस्प्ले में आई खराबी, यूजर्स कर रहे शिकायत

Nothing Phone (1) Lite Leak Specifications

-6.55 इंच का OLED डिस्प्ले

-Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर

-50MP + 50MP रियर कैमरा

-4,500mAh बैटरी

-33W फास्ट चार्जिंग

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो नथिंग फोन (1) लाइट में 6.55 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 12GB तक RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP Sony IMX766 का होगा। इसके साथ एक अन्य कैमरा 50MP का मिलेगा। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का Sony IMX471 सेंसर दिया जाएगा।

फोन की बैटरी 4,500mAh की होगी, जिसके साथ 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। वहीं, फोन में 15W वायरलेस चार्जिंग फीचर भी मिल सकती है।

Nothing Phone (1) Lite Leak Price

कीमत की बात करें, तो Nothing Phone (1) Lite को 25,000 रुपये से कम में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, दूसरी ओर Nothing Phone (1) फोन को तीन वेरिएंट में पेश किया गया था। इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 35,999 रुपये और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। फोन में ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन आते हैं।