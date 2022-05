Nothing ने हाल ही में कंफर्म किया था कि वह अपना पहला Android स्मार्टफोन Nothing Phone (1) के रूप में लॉन्च करेंगे। पिछले कुछ समय से यह फोन लगातार सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। लेटेस्ट लीक की मानें, यह फोन BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है जिससे साफ होता है कि यह फोन जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। इसके अलावा, हाल ही में कंफर्म किया गया है कि इस फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। Also Read - Nothing Launcher फर्स्ट इम्प्रेशन: लाइट-वेट लॉन्चर, जहां मिलते हैं बड़े आइकन और फोल्डर

टिप्सटर मुकुल शर्मा ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि Nothing Phone (1) इन दिनों भारत में इंटरनल टेस्टिंग के फाइनल स्टेज पर है। साथ ही उन्होंने फोन को Bureau of Indian Standards (BIS) सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी स्पॉट किया है, जहां फोन मॉडल नंबर A063 के साथ लिस्ट है। बीआईएस लिस्टिंग के जरिए इसके जल्द भारत लॉन्च के संकेत मिलते हैं। हाल ही में कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि Nothing Phone (1) की सेल Flipkart के जरिए उपलब्धल होगी। Also Read - Nothing Phone 1 की लॉन्च डेट का खुलासा! Carl Pei ने ट्वीट कर बताया

[Exclusive] Can confirm that the Nothing Phone (1) is in its final stages of internal testing in India. The device is going to launch very soon in the country.

As for the global market, the batch production has begun in various Eurasian countries

Feel free to retweet 😉#Nothing

— Mukul Sharma (@stufflistings) May 13, 2022