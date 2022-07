Nothing Phone (1) कंपनी का पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन है। यूनिक डिजाइन के साथ इस फोन को 12 जुलाई को भारत में लॉन्च किया गया था। हाल ही में 21 जुलाई को इस फोन की सेल शुरू की गई थी। जैसे कि फोन की सेल शुरू होती है, वैसे ही कुछ देर में फोन आउट-ऑफ-स्टॉक हो जाता है। 21 जुलाई के बाद अब इस फोन की नेक्स्ट सेल डेट भी सामने आ गई है। Also Read - Nothing Phone 1 की पहली सेल आज, इन ऑफर्स के साथ सस्ते में खरीदें फोन

Nothing Phone (1) स्मार्टफोन की अगली सेल Flipkart पर 30 जुलाई दोपहर 12 बजे शुरू की जाएगी। यह जानकारी ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हुए बैनर के जरिए मिली है। इतना ही नहीं सेल डेट के साथ-साथ फोन पर मिलने वाले बैंक ऑफर्स की भी जानकारी रिवील हुई है। Also Read - Nothing Phone (1) को टक्कर देने आ गया Something! कम कीमत में मिलेगा हूबहू डिजाइन

अगली सेल में ग्राहकों को फोन खरीद के साथ 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। हालांकि, यह ऑफर केवल HDFC Bank कार्ड पर ही मान्य होगा। इसके साथ ही इएमआई ट्रांसजेक्शन पर भी यह फायदा मिलने वाला है। Also Read - Nothing Phone (1) फोन का 45W चार्जर, कवर और टेम्पर्ड ग्लास लॉन्च, जानें कीमत

Nothing Phone (1) Price In India

कीमत की बात करें, तो Nothing Phone 1 को 32,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं, जो कि फोन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट का दाम है। इसका 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 35,999 रुपये में आता है, जबकि 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। कंपनी ने फोन में ब्लैक और व्हाइट कलर पेश किए हैं।

Nothing Phone (1) Specifications

-6.55 इंच का OLED डिस्प्ले

-Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर

-50MP + 50MP रियर कैमरा

-4,500mAh बैटरी

-33W फास्ट चार्जिंग

नथिंग फोन 1 में 6.55 इंच full-HD+ (1,080×2,400 पिक्सल) OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। डिस्प्ले में HDR10+ सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 12GB तक RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए Nothing Phone 1 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP Sony IMX766 का प्राइमरी कैमरा और 50MP का सेकेंडरी कैमरा शामिल है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का Sony IMX471 सेंसर दिया गया है।

फोन की बैटरी 4,500mAh की होगी, जिसके साथ 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। वहीं, फोन में 15W वायरलेस चार्जिंग फीचर भी मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज पर 18 घंटे तक की यूसेज देता है। सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।