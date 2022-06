Nothing Phone 1 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट जैसे-जैसे पास आ रही है, वैसे-वैसे फोन से जुड़ी नई-नई जानकारियां साफ होती जा रही है। लेटेस्ट लीक में जानकारी मिली है कि इस फोन को TUV सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, एक अन्य स्क्रीनशॉर्ट ऑनलाइन सामने आया है, जिससे मालूम चला है कि Nothing ब्रांड के पहले एंड्रॉइड स्मार्टफोन की एक्सेसरीज सेल भी Flipkart पर उपलब्ध होगी। Also Read - Infinix INBook X1 Slim लैपटॉप की पहली सेल आज, मिल रहे कई जबरदस्त ऑफर

टिप्सटर मुकुल शर्मा ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि Nothing Phone 1 स्मार्टफोन TUV सर्टिफिकेशन पर स्पॉट किया गया है। हालांकि, इस लिस्टिंग से फोन के मॉडल नंबर के अलावा किसी अन्य प्रकार की नई जानकारी सामने नहीं आई है। TUV सर्टिफिकेशन साइट पर यह फोन मॉडल नंबर A063 के साथ लिस्ट हुआ है। बता दें, इससे पहले भी फोन TUV सर्टिफिकेशन पर स्पॉट हुआ था। इस लिस्टिंग से जानकारी मिली थी कि यह फोन 45W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च होगा।

5000mAh बैटरी, 4GB RAM और ट्रिपल कैमरा वाले Realme C31 पर तगड़ा Discount, Flipkart से सिर्फ ₹347 की EMI पर लाएं घर

Nothing Phone (1) is TUV certified.

The device has finally been listed.#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/tM6zMur6Jh — Mukul Sharma (@stufflistings) June 21, 2022



इसी टिप्सटर ने एक अन्य स्क्रीनशॉर्ट भी शेयर किया है, जिसके जरिए जानकारी मिलती है कि नथिंग फोन 1 की एक्सेसरीज जैसे कि केस व फोन कवर की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी।



आपको बता दें, Nothing Phone 1 स्मार्टफोन 12 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च डेट कंफर्म करने के साथ कंपनी ने फोन के ऑफिशियल फर्स्ट लुक से भी पर्दा उठाया था। इसके बाद कंपनी ने फोन की टीजर वीडियो भी शेयर की थी, जिसमें Nothing Phone 1 का रियर पैनल LED लाइट्स के साथ चमकता हुआ दिखा था।

Nothing Phone (1) Leak Specifications

– 6.55 FHD+ OLED डिस्प्ले

– Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर

– 4,500mAh बैटरी

– 50MP ट्रिपल रियर कैमरा

– 32MP सेल्फी कैमरा

फोन के कई स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। लीक के मुताबिक, यह स्मार्टफोन 6.55 इंच के OLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसका रेजलूशन 1080 x 2400 पिक्सल होगा। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz होगा। इसके अलावा, फोनQualcomm Snapdragon 7 Gen 1 प्रोसेसर से लैस हो सकता है, जिसके साथ 8GB तक RAM और 128GB/256GB तक की स्टोरेज पेयर होगी।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसका प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा। इसके अलावा फोन में 8MP का वाइड एंगल और 2MP का मैक्रो कैमरा मिल सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा दिए जाने की उम्मीद है। फोन की बैटरी 4,500mAh होगी।