Nothing phone (1) will finally be revealed

Nothing Phone (1) की चर्चा आजकल काफी ज्यादा हो रही है। यह फोन 12 जुलाई को भारत में लॉन्च किया जाएगा। Nothing ने अपने इस पहले स्मार्टफोन के लॉन्च डेट का ऐलान बुधवार यानी 8 जून को किया था। इस फोन के बारे में रोज नई लीक डिटेल्स सामने आ रही है। आज इस फोन को TUV certification वेबसाइट पर भी स्पॉट किया गया है, जिनके मॉडल नंबर C304, C347, और C348 हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि TUV सर्टिफिकेशन से इस फोन के किस नए फीचर के बारे में जानकारी मिली है। Also Read - Nothing phone (1) का इंतजार खत्म, आ गई ऑफिशियल लॉन्च डेट

TUV सर्टिफिकेशन से पता चला है कि Nothing Phone (1) में 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो सकता है। इस फोन के बारे में टिप्स्टर का भी कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा और अब लगता है कि कंपनी इस फोन में 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे सकती है। हालांकि, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि नथिंग के पहले स्मार्टफोन में 45W का ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा। Also Read - Nothing Phone (1) का डिस्प्ले डिटेल लॉन्च से पहले लीक, जानें क्या होंगे फीचर्स

इस फोन के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 40,000 रुपये की रेंज में हो सकती है, लेकिन सटीक कीमत की जानकारी के लिए आपको 12 जुलाई तक का इंतजार करना होगा।

Nothing Phone (1) के संभावित फीचर्स

– 6.55 FHD+ OLED डिस्प्ले

– Qualcomm Snapdragon 778G SoC

– 4,500mAh/5,000mAh बैटरी

– 8GB RAM

– 50MP ट्रिपल रियर कैमरा

– 32MP सेल्फी कैमरा

Nothing Phone (1) लीक डिटेल्स

पिछले दिनों सामने आए लीक के मुताबिक, यह स्मार्टफोन 6.55 इंच के OLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसका रेजलूशन 1080 x 2400 पिक्सल है। डिस्प्ले में पंच-होल कैमरा डिजाइन दिया जाएगा। साथ ही साथ यह हाई रिफ्रेश रेट और HDR10+ के सपोर्ट के साथ आ सकता है। यही नहीं, यह फोन फ्लैट एज वाले डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा। लीक फोटो में फोन का डिस्पले Samsung Galaxy S22 सीरीज की तरह दिखता है।

Nothing Phone (1) में Qualcomm Snapdragon 778G+ या Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 कस्टमाइज्ड प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसमें 8GB तक RAM और 128GB/256GB तक का स्टोरेज मिलेगा। साथ ही साथ इसमें 4,500mAh/5,000mAh की बैटरी और USB Type C चार्जिंग फीचर मिल सकता है।

फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसका प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा। इसके अलावा फोन में 8MP का वाइड एंगल और 2MP का मैक्रो कैमरा मिल सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा दिए जाने की उम्मीद है।