Nothing Phone (1) की सेल को लेकर एक और नई खबर सामने आई है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर यह फोन पहले ही लिस्ट किया जा चुका है और इसे इन्वाइट के जरिए सेल किया जाएगा। वहीं, अब जो नई लीक सामने आई है, उसके मुताबिक, नथिंग फोन को Reliance Digital के जरिए ऑफलाइन बाजार में उतारा जाएगा। हालांकि, कंपनी की तरफ से इसके बारे में फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है। Nothing Phone (1) को अगले महीने 12 जुलाई को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। Also Read - OnePlus, Nothing, Realme, Redmi और OPPO मचाएंगे धमाल, जुलाई में लॉन्च होंगे धांसू फीचर्स वाले फोन

टिप्स्टर योगेश बरार ने ट्वीट करके बताया कि Nothing Phone (1) को रिलायंस डिजिटल के जरिए ऑफलाइन बाजार में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया गया है। कंपनी फिलहाल इसे प्राइवेट कम्युनिटी मेंबर्स को प्री-ऑर्डर पास के लिए इनविटेशन भेज रही है। Also Read - Nothing Phone (1) का प्री-ऑर्डर प्रोसेस भारत में शुरू, जानें कैसे खरीद पाएंगे फोन

Hearing that Nothing is planning to make a push in the offline space for Phone (1) with reliance Digital. Also Read - Carl Pei का मास्टर प्लान, OnePlus One की तर्ज पर होगी Nothing Phone (1) की सेल

Phone (1) will definitely need an offline push after the company’s fanbase has bough the phone via the invite system.

Camera’s on the phone are not so shabby either..

