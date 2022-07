Nothing Phone (1) की लॉन्च डेट अब करीब आ चुकी है। यह फोन 12 जुलाई को भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस फोन की चर्चा पिछले कई महीनों से की जा रही है और जैसे-जैसे फोन की लॉन्च डेट पास आती जा रही है, वैसे-वैसे फोन के बारे में कई नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब एक नया खुलासा हुआ है, जिससे पता चला है कि नथिंग के पहले स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले होगा जो इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा। Also Read - Nothing Phone (1) में होगा 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट! TUV सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर किया गया स्पॉट

नथिंग के ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट ने शॉर्ट क्लिप्स के जरिए इस फोन के कई मुख्य फीचर्स का खुलासा किया है। नथिंग के टिकटॉक वीडियो में यह कंफर्म किया गया है कि Nothing Phone (1) का डिस्प्ले पैनल 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करेगा और उसमें एक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। Also Read - Nothing Phone (1) पर मिलेगा तगड़ा लॉन्च ऑफर, यूं ग्राहक पा सकेंगे सीधे Rs 2000 का डिस्काउंट

नथिंग फोन 1 का डिस्प्ले फीचर हुआ कंफर्म

इस फोन की पुरानी लीक रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि फोन सिर्फ 90Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले को ही सपोर्ट करेगा। हालांकि अब कंपनी ने खुद इन सभी दावों को खारिज करते हुए ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनका पहला स्मार्टफोन 120Hz रिफ्रेश रेट और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के साथ आएगा। Also Read - Nothing Phone (1) के लॉन्च से पहले लीक हुआ ट्रांसपेरेंट बैक कवर, यहां देखें पहली झलक

कल यानी 8 जुलाई को इस फोन के बारे में रिपोर्ट आई है कि इसे TUV सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर मॉडल नंबर A063 के साथ स्पॉट किया गया है। लिस्टिंग से पता चलता है कि स्मार्टफोन में 33W फास्ट चार्जिंग की सुविधा होगी।

हालांकि, पावर सप्लाई यूनिट 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। टीयूवी सर्टिफिकेशन लिस्टिंग को सबसे पहले टिपस्टर मुकुल शर्मा ने देखा था। इसके अलावा नथिंग फोन (1) के बारे में कोई नई जानकारी नहीं है।

Nothing Phone (1) के संभावित फीचर्स

6.55 FHD+ OLED डिस्प्ले

Qualcomm Snapdragon 778G SoC

4,500mAh/5,000mAh बैटरी

8GB RAM

50MP ट्रिपल रियर कैमरा

32MP सेल्फी कैमरा

Nothing Phone (1) लीक डिटेल्स

पिछले दिनों सामने आए लीक के मुताबिक, यह स्मार्टफोन 6.55 इंच के OLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसका रेजलूशन 1080 x 2400 पिक्सल है। डिस्प्ले में पंच-होल कैमरा डिजाइन दिया जाएगा। साथ ही साथ यह हाई रिफ्रेश रेट और HDR10+ के सपोर्ट के साथ आ सकता है। यही नहीं, यह फोन फ्लैट एज वाले डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा। लीक फोटो में फोन का डिस्पले Samsung Galaxy S22 सीरीज की तरह दिखता है।

Nothing Phone (1) में Qualcomm Snapdragon 778G+ या Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 कस्टमाइज्ड प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसमें 8GB तक RAM और 128GB/256GB तक का स्टोरेज मिलेगा। साथ ही साथ इसमें 4,500mAh/5,000mAh की बैटरी और USB Type C चार्जिंग फीचर मिल सकता है।

फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसका प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा। इसके अलावा फोन में 8MP का वाइड एंगल और 2MP का मैक्रो कैमरा मिल सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा दिए जाने की उम्मीद है।