Nothing Phone (1) के लॉन्च से पहले लीक हुआ ट्रांसपेरेंट बैक कवर, यहां देखें पहली झलक

Nothing Phone (1) का इंतजार सभी स्मार्टफोन यूजर्स बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। नथिंग का यह पहला स्मार्टफोन 12 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने इस फोन के लॉन्च से पहले इसके बारे में कई जानकारियां साझा की है। अब इस फोन के बारे में एक नई खबर सामने आई है। एक जानें-माने टिप्स्टर ईशान अग्रवाल ने माई स्मार्ट प्राइस के साथ एक कॉलेबरेशन में Nothing Phone (1) के एक Transparent TPU Case यानी एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस की पहली झलक देखने को मिली है।

हमने इस आर्टिकल में टिप्स्टर के ट्वीट को अटैच किया है, जिसमें आप नथिंग फोन 1 के इस ट्रांसपेरेंट बैक कवर की देख सकते हैं। नथिंग फोन 1 को दो कलर ऑप्शन्स – ब्लैक और व्हाइट में पेश किया जाएगा। व्हाइट कलर वाले वेरिएंट की झलक तो हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और फ्लिपकार्ट पर देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ दिन पहले इस डिवाइस के ब्लैक वेरिएंट की झलक भी देखने को मिली थी।

Nothing Phone (1) का टीपीयू केस

नथिंग फोन 1 का टीपीयू केस बाकी फोन के केस जैसा ही लग रहा है। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि नथिंग केस ब्लैक टिंट के साथ आएगा। इस फोन केस के निचले हिस्से में कंपनी की ब्रांडिंग दिखाई दे रही है। इसके निचले हिस्से पर दो कट्स, दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक चार्जिंग पोर्ट्स और दूसरा माइक्स के लिए दिया गया है। इसके अलावा केस के साइड में एक पॉवर बटन भी दिया गया है।

Nothing phone (1) Official Transparent TPU Case. Remains to be seen whether it will be included in-box or is a separate purchase. Please link: https://t.co/uZ2lUpf8gA pic.twitter.com/tgTab19Mph — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 1, 2022

हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि नथिंग फोन 1 के इस केस को कंपनी फोन बॉक्स के साथ देगी या इसे अलग से खरीदना होगा। इस फोन के प्री-ऑर्डर के लिए कंपनी ने कुछ दिन पहले इनवाइट सिस्टम रिलीज किया था, लेकिन अब यूजर्स फ्लिपकार्ट पर बिना किसी इनवाइट के भी फोन का प्री-ऑर्डर कर सकते हैं।

प्री-ऑर्डर करने वाले यूजर्स को होगा फायदा

जो यूजर्स 2,000 रुपये देकर इस फोन को प्री-ऑर्डर करेंगे, उन्हें 12 जुलाई को लॉन्च के दिन ही फोन को बुक करने का मौका मिलेगा। वहीं, जिन यूजर्स ने नथिंग पास को प्री-ऑर्डर किया है, उन्हें फ्लिपकार्ट और नथिंग की तरफ से कुछ आकर्षित रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं।