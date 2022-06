Nothing Phone (1) इस साल का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला स्मार्टफोन है। यह फोन 12 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले इस फोन से जुड़ी जानकारियां सामने आती जा रही है। वहीं, अब फोन के प्रोसेसर की जानकारी भी कंफर्म कर दी गई है। इससे पहले कंपनी ने फोन के लुक और डिजाइन की जानकारी ऑफिशियली टीज की थी। Also Read - Nothing Phone (1) की कीमत लीक, इन 3 स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च होगा स्मार्टफोन

Nothing के फाउंडर Carl Pei ने Input Mag से की बातचीत में कंफर्म किया है कि Nothing Phone (1) Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर से लैस होगा। बता दें, यह एक मिड-रेंज प्रोसेसर है, जो कि शानदार बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है। Also Read - Nothing Phone (1) की सेल के बारे में आई नई लीक, Flipkart के अलावा यहां भी बिकेगी फोन

कीमत हो चुकी है लीक

पिछली लीक में Nothing Phone (1) की कीमतों की जानकारी सामने आई थी। लीक की मानें, तो फोन 3 स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया जाएगा, जिसमें 8GB RAM व 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज और 12GB RAM के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। फोन की शुरुआती कीमत 397 डॉलर (लगभग 31000 रुपये) होगी, जो कि इसके बेस वेरिएंट का प्राइस है। वहीं, 8GB RAM के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट को 419 डॉलर (लगभग 32000 रुपये) और टॉप एंड वेरिएंट को 456 डॉलर (लगभग 36,000 रुपये) में लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - OnePlus, Nothing, Realme, Redmi और OPPO मचाएंगे धमाल, जुलाई में लॉन्च होंगे धांसू फीचर्स वाले फोन

फोन का डिजाइन भी लॉन्च से पहले हो चुका है पब्लिक

आपको बता दें, Nothing Phone (1) फोन का डिजाइन इसकी सबसे बड़ी खासियत साबित हो सकती है, जिसकी झलक कंपनी ने काफी दिन पहले ही दिखा दी थी। इसके बाद फोन का हैंड्स-ऑन वीडियो भी ऑनलाइन सामने आ चुका है, जिसमें फोन के चमचमाते बैक पैनल के साथ-साथ फोन के फ्रंट पैनल को देखा जा सकता है। बैक पैनल पर ट्रांसपेरेंट बैक पैनल देखा जा सकता है जिसकी झलक कंपनी ने पहले ही पेश कर दी थी।

हालांकि, फोन के पूरे बैक पर 900 LED लाइट दी गई है, तो Nothing का डिजाइन शो करती हैं। फोन में Glyph Interface मिलेगा, जिसके जरिए यूजर फोन के बैक पर मौजूद लाइट्स को कंट्रोल कर सकेंगे। गौरतलब है कि यह फोन Nothing Phone (1) फोन 12 जुलाई को लॉन्च किया जाने वाला है।