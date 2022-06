Carl Pei एक बार फिर से OnePlus वाली कहानी दोहराने वाले हैं। कंपनी के CEO और फाउंडर अपकमिंग Nothing Phone (1) को भी इन्वाइट के जरिए बेचेंगे। आज से 7 साल पहले वनप्लस के पहले फोन OnePlus One को भी इन्वाइट के जरिए सेल किया गया था। Carl Pei OnePlus के भी को-फाउंडर रह चुके हैं। Also Read - 12GB RAM, 50MP कैमरा और 120Hz डिस्प्ले वाले OnePlus 10R 5G पर मिल रहा 4000 रुपये का इंसटेंट Discount, Amazon Sale में आया Offer

ऐसे में इन दोनों कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में काफी हद तक समानताएं देखने को मिलेंगी। यही नहीं, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि नथिंग के पहले फोन को अमेरिका और कनाडा में लॉन्च नहीं किया जाएगा। आइए, जानते हैं नथिंग फोन (Nothing Phone) से जुड़ी नई डिटेल्स।

Nothing द्वारा प्रीमियर किए गए लेटेस्ट वीडियो के आखिर में यह बात कही गई है कि इसे शुरुआत में इन्वाइट के जरिए बेचा जाएगा। Carl Pei ने OnePlus One को भी इन्वाइट के जरिए उपलब्ध कराया था। इसका मुख्य कारण फोन को तेजी से बेचना हो सकता है। कंपनी नहीं चाहेगी कि एक बार स्टॉक जमा करके फोन को बेचा जाए। वीडियो में कहा भी गया है कि यह फोन कुछ स्पेसिफिक यानी विशिष्ट लोगों के लिए है। यह इशारा करती है कि फोन को इन्वाइट के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।

Nothing Series #2. We’re edging closer to launch. And it’s all starting to come together. Find out how on Youtube. https://t.co/ojkTorck80 pic.twitter.com/s6rYSGUsBU — Nothing (@nothing) June 22, 2022

फोन का जबरदस्त क्रेज

21 जून को Nothing Phone (1) के 100 यूनिट्स को ऑक्शन के लिए Stock X पर उपलब्ध कराया गया था। जहां इसके एक यूनिट के लिए $2600 यानी 2 लाख रुपये से ज्यादा की बोली लगी थी। ऐसे में यूजर्स के बीच इस फोन का क्रेज देखा जा सकता है। पिछले कुछ महीनों से कंपनी Nothing के पहले फोन के बारे में नई जानकारियां टीज कर रही हैं।

Nothing Phone (1) को भारत में ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के जरिए सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, कंपनी द्वारा जारी किए गए नए वीडियो से यह पता चलता है कि इसे फिलहाल ओपन सेल के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। पहले Xiaomi, Realme, POCO के फोन को भी क्लोज सेल के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता था। बाद में स्टॉक उपलब्ध होने पर आगे की सेल आयोजित की जाती थी। इसे 12 जुलाई को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा।

Nothing Phone (1) के फीचर्स

इसमें 6.55 FHD+ OLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है। फोन के डिस्प्ले में 90Hz हाई रिफ्रेश रेट और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है। इसके अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसमें 8GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट मिल सकता है।

Nothing Phone 1 will be powered by Snapdragon 778G+ – Snapdragon 778G+ CPU

– Adreno 642L GPU

– Android 12

– 8GB ram#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/Phz57nb0zM — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 23, 2022

यह 4,500mAh की बैटरी और फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग के साथ आ सकता है। इसमें Android 11 पर बेस्ड Nothing OS मिलेगा। इस फोन के कैमरे की बात करें तो बैक में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन) फीचर के साथ मिलेगा। साथ ही, फोन में 2MP का एक मैक्रो कैमरा दिए जाने की उम्मीद है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP कैमरा मिल सकता है।