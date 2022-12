Nothing Phone (2) के लिए यूजर्स को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कंपनी के को-फाउंडर और CEO Carl Pei ने यह जानकारी दी है। कार्ल पे ने अपने ट्विटर हैंडल से बताया कि वो Phone (2) अभी लॉन्च नहीं करने वाले हैं। यही नहीं, उन्होंने चीनी कंपनियों पर तंज भी कसा है। Nothing Phone (1) इस साल जुलाई में ग्लोबली लॉन्च हुआ था। नथिंग फोन के बैक मे यूनिक Glyph लाइटिंग दी गई है। साथ ही, यह ट्रांसपेरेंट बैक पैनल के साथ आता है। Also Read - Nothing Ear (Stick) ईयरबड्स यूनिक डिजाइन के साथ भारत में लॉन्च, 29 घंटे तक चलेगी इसकी बैटरी

Carl Pei ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा, 'हम Phone (2) जल्दी लॉन्च नहीं करेंगे। हमारा मुख्य फोकस कुछ चीजों को बेहतर करने में है न कि अन्य ब्रांड्स की तरह एक साल में कई प्रोडक्ट्स लाने का। हमारा मुख्य फोकस अभी Phone (1) पर है। हम सॉफ्टवेयर को लेकर Android 13 और इससे ऊपर कुछ बहुत बेहतर बना रहे हैं।'

Phone (2) isn't launching anytime soon. We're focused on doing a few things well, and won't churn out dozens of products a year like many others.

Phone (1) is our main focus. We’re cooking something really great in terms of software, Android 13 and beyond.

