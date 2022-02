वनप्लस को-फाउंडर Carl Pei ने 2020 में कंपनी छोड़ने के बाद एक नया वेंचर Nothing शुरू किया, जिसका पहला प्रोडक्ट — Nothing ear 1 — पिछले साल पेश किया गया। यह ट्रांसपैरेंट डिजाइन वाले वायरलेस ईयरबड्स हैं। अब लगता है Carl Pei का नया वेंचर एक स्मार्टफोन पेश करने वाला है, जिसके साथ ही यह टेक जगत में अगला कदम लेगा। Also Read - Noise और Ambrane ने पेश किए बजट TWS earbuds; Nothing Ear 1 ब्लैक कलर में हुआ लॉन्च

Carl Pei ने आज, 16 फरवरी को कुछ ट्वीट्स पोस्ट की, जिनसे लगता है कि इनकी कंपनी एक स्मार्टफोन पर काम कर रही है, जो Android 12 पर काम करेगा। इसके साथ ही Android और Snapdragon के आधिकारिक ट्विटर हैंडल्स की ट्वीट भी इस ओर इशारा करती हैं कि नथिंग जल्द ही एक स्मार्टफोन पेश करेगा। Also Read - Flipkart पर शख्स ने ऑर्डर किया Nothing ईयरबड्स, रिसीव हुआ 'कुछ नहीं'

Carl Pei ने दी Nothing Phone की हिंट

Carl Pei ने बुधवार को एक ट्वीट किया, “Back on Android.” इसका मतलब ये ऐंड्रॉइड पर वापस आ गए हैं। इस ट्वीट में आगे जोड़ते हुए इन्होंने कहा कि Android 12 अच्छा है। इस ट्वीट में इन्होंने Hiroshi Lockheimer को भी टैग किया, जो गूगल SVP हैं। Also Read - Nothing ear (1) हुआ लॉन्च, 5999 रुपये में मिलेगी ट्रांसपैरेंट डिजाइन और ANC जैसे फीचर्स

Android 12 is nice! @lockheimer — Carl Pei (@getpeid) February 15, 2022

Carl Pei ने अपने एक फॉलोअर की ट्वीट को भी शेयर किया, जहां यूजर ने खुद से Nothing Phone का कॉन्सेप्ट स्केच बनाकर दिखाया है।

There’s so much talent in our community 💙 https://t.co/VNa1lZVcIp — Carl Pei (@getpeid) February 15, 2022

Carl Pei की पहली ट्वीट पर Android और Snapdragon ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इनके रेस्पॉन्स भी Nothing Phone की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। आप इन ट्वीट्स को नीचे देख सकते हैं।

Nothing ने पिछले साल अक्टूबर में Qualcomm के Snapdragon प्लैटफॉर्म को अपने भविष्य के डिवाइस में इस्तेमाल करने के लिए पार्ट्नर्शिप अनाउन्स की थी। इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि Nothing Phone पर काम चल रहा है और यह जल्द ही हमें देखने को मिलेगा।