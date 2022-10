UPI और RuPay हुए ग्लोबल, दिल्ली से लेकर लंदन तक चुटकियों में करे पेमेंट

NPCI के इंटरनेशनल विंग NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स ने ग्लोबल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर Worldline के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी की वजह से भारतीय पेमेंटिंग सर्विस यूरोप में भी काम करेगी। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर NPCL (National Payments Corporation of India) की इकाई है। इस पार्टनरशिप की वजह से भारतीय ग्राहक अब यूरोप में UPI और RuPay सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारतीय बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय देशों में भी PoS (Point of Sale) के जरिए पेमेंट किया जा सकेगा। Also Read - 5 साल में UPI बनाएगा नया रिकॉर्ड, वित्त मंत्री ने कहा- हर दिन होंगे 1 बिलियन लेनदेन

NPCI International और Worldline की इस साझेदारी की वजह से भारतीय सैलानी जो यूरोप जाते हैं उन्हें RuPay कार्ड और UPI इस्तेमाल करने में सहूलियत होगी। जिसका फायदा दोनों देशों की इकोनॉमी और बिजनेस को होगा। UPI के जरिए ग्राहक कई बैंक के अकाउंट्स को एक ही मोबाइल ऐप के जरिए लिंक कर सकते हैं। इसकी वजह से ग्राहकों को पैसे भेजने और मंगाने में आसानी होती है।

दिल्ली से लंदन तक UPI करें यूज

Worldline और NPCI International ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि UPI यूजर Worldline QR के जरिए यूरोपीय देशों में पेमेंट कर सकेंगे। जल्द ही, UPI का विस्तार स्वीट्जरलैंड समेत कई और देशों में करने का है। भारत इस समय यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। COVID-19 से पहले हर साल करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ सैलानी भारत से यूरोपीय देशों में यात्रा करते थे। कोविड की पाबंदियां हटने के बाद एक बार फिर से भारतीय सैलानियों की संख्यां बढ़ने वाली है।

NPCI के मुताबिक, UPI ने हाल में 38.74 बिलियन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आंकड़ा छूआ है। इस दौरान कुल 78.52 लाख करोड़ रुपये UPI के जरिए ट्रांसफर किए गए हैं। इस समय UPI को दुनिया का सबसे बेहतर रीयल टाइम पेमेंट इकोसिस्टम कहा जा रहा है। इसी तरह RuPay कार्ड्स के जरिए अब तक 1.3 बिलियन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। NPCI के ये दोनों डिजिटल पेमेंट सिस्टम इसी वजह से ग्लोबली पसंद किए जा रहे हैं।