ओला इलेक्ट्रिक ने दिया दिवाली गिफ्ट, अब खरीदने से पहले चला सकेंगे इनके स्कूटर

Ola इलेक्ट्रिक ने हाल में ही अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 और S1 Pro लॉन्च किए हैं। जल्द ही कंज्यूमर्स इन इलेक्ट्रिक स्कूटर की ट्रेस्ट राइड कर सकेंगे। हालांकि, टेस्ट राइड के लिए आपको दिवाली तक का इंतजार करना होगा। कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर 10 नवंबर से टेस्ट राइड के लिए उपलब्ध होंगे। बता दें कि Ola Electric ने S1 और S1 Pro दो इलेक्ट्रिक स्कूटर 15 अगस्त को लॉन्च किए थे। Also Read - 181km रेंज, 115kmph टॉप स्पीड, 8.5 kW इलेक्ट्रिक मोटर के साथ Ola Electric Scooter के दो मॉडल S1 और S1 Pro हुए लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत

लॉन्चिंग के लगभग एक महीने के बाद दोनों स्कूटर के लिए बुकिंग दो दिनों के लिए शुरू हुई थी। ईवी निर्माता का दावा है कि उन्होंने बुकिंग प्रॉसेस से 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। दिवाली से पहले यानी 1 नवंबर के इन स्कूटर की बुकिंग दोबारा शुरू होगी। Ola S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ है। यह कीमत एक्स शोरूम की है और अलग-अलग शहर के लिए अलग हो सकती है।

कंपनी का दावा है कि Ola S1 स्कूटर सिंगल चार्ज में 120Km तक का सफर कर सकता है। यह स्कूटर 10 अलग-अलग कलर में उपलब्ध है। इसमें 8.5kW का इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है, जो 3.97kWh की बैटरी के साथ आता है। वहीं इसके प्रो वेरिएंट यानी Ola S1 Pro स्कूटर 1.30 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आता है।

“Hi, Test rides start Nov 10 & most customers prefer a test ride before paying the balance amount. We’ve aligned the remainder payment with the start of test rides so you can test ride at your convenience & then pay balance. Be sure, this will have no impact on delivery (1/2)

