OnePlus 10 Pro की भारत लॉन्च तारीख सामने ऑनलाइन सामने आ गई है। टिप्सटर की मानें, तो फोन भारत में 22 या फिर 24 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। वनप्लस 10 प्रो फोन भारत से पहले चीनी मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इस फोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो फोन Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 12GB तक की रैम चीन में पेश की गई है। Also Read - 50MP कैमरा, 12GB तक RAM और Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर वाले OnePlus 9RT 5G को सस्ते में लाएं घर, Amazon पर मिल रही 4000 रुपये की छूट

टिप्सटर Yogesh Brar ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि OnePlus 10 Pro स्मार्टफोन भारत में 22 या फिर 24 मार्च को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, OnePlus ने इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। वनप्लस 10 प्रो को जनवरी में चीन में लॉन्च किया गया था। Also Read - 64MP कैमरा, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले OnePlus Nord CE 5G पर तगड़ा Discount, Amazon से उठाएं ऑफर का लाभ

So now we’re done with Apple, expect OnePlus to roll out teasers for the 10 Pro in the coming days with the launch planned for either 22nd or 24th March.

Pricing looks good so far…

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 9, 2022