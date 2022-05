OnePlus 10 सीरीज की लॉन्चिंग कंपनी ने थोड़े अलग तरीके से की है। आमतौर पर कंपनियां जहां पहले वनीला और फिर हाई-एंड वेरिएंट पेश करती हैं, लेकिन OnePlus ने पहले OnePlus 10 Pro को लॉन्च किया। इसके बाद OnePlus 10R को लाया गया, वहीं जब लोगों को इसके वनीला OnePlus 10 का इंतजार था, तो अब खबरें आ रही हैं कि कंपनी जल्द ही सीरीज का हाई-एंड स्मार्टफोन OnePlus 10 Ultra लेकर आने वाली है। Also Read - 150W फास्ट चार्जिंग वाले OnePlus 10R की पहली सेल आज, मिल रहे कई ऑफर्स

Also Read - Xiaomi 12 Pro Vs OnePlus 10 Pro: कीमत और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कौन-सा फ्लैगशिप फोन रहेगा आपके लिए बेस्ट?

So the OnePlus Ultra flagship is getting into testing phase, focus on cameras & SD 8 Gen 1+ Also Read - 50MP कैमरे, 5000mAh बैटरी और 12GB तक RAM वाला OnePlus 10R 5G लॉन्च, फोटो में देखें फर्स्ट लुक

OnePlus 10 – D9000/SD 8 Gen 1 (depending on market)

D8000 and SD888 in more Mid-range phones like Nord series

7 Gen 1 phone being planned.

Complicated timelines & products overall

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 3, 2022