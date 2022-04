लॉन्च से पहले लीक हुई OnePlus 10R और Nord CE 2 Lite की कीमत, जानें डिटेल

OnePlus भारत में 28 अप्रैल को एक लॉन्च इवेंट होस्ट कर रहा है। यहां पर ब्रांड नए स्मार्टफोन — OnePlus 10R और OnePlus Nord CE 2 Lite — लॉन्च करेगा। खबरों के मुताबिक, इस इवेंट पर ब्रांड OnePlus Nord Buds और OnePlus Buds N भी पेश कर सकता है। Also Read - 50MP कैमरा, 12GB तक RAM और 4500mAh बैटरी वाले OnePlus 9RT 5G पर तगड़ा Discount, Amazon से अभी खरीदकर बचा सकते हैं पैसे

OnePlus ने बताया है कि OnePlus 10R स्मार्टफोन दो चार्जिंग वेरिएंट — 80W और 150W — में आएगा। OnePlus Nord CE 2 Lite कंपनी का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा। अब इस लॉन्च इवेंट से पहले ही दोनों डिवाइसेज की कीमत लीक हो गई है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - स्मार्टफोन मार्केट में Xiaomi का नंबर-1 पर कब्जा, Realme ने दिखाई जबरदस्त ग्रोथ

टिप्सटर अभिषेक यादव ने OnePlus Nord CE 2 Lite की कीमत का खुलासा ट्विटर पर किया है। लीक के मुताबिक, Nord CE 2 Lite का 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 19,999 रुपये का मिलेगा और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 21,999 रुपये का मिलेगा। Also Read - OnePlus 10 में मिलेगी 150W फास्ट चार्जिंग, स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक

टिप्सटर योगेश ब्रार ने भी इस डिवाइस की कीमत बताई है। लेकिन इस लीक में फोन की कीमत 2,000 रुपये कम है। इसके मुताबिक, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G का 6GB+128GB वेरिएंट 17,999 रुपये का होगा और 8GB+128GB वेरिएंट 19,999 रुपये का होगा। इस लीक के अनुसार, यह डिवाइस नीले और काले कलर में मिलेगा।

पुरानी लीक्स के मुताबिक, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G में 120Hz LCD स्क्रीन, 16MP सेल्फी कैमरा, 64MP + 2MP + 2MP रियर कैमरा सेटअप, Snapdragon 695 प्रोसेसर, 8GB तक RAM, 128GB तक स्टोरेज और 33W चार्जिंग सपोर्ट वाली 5,000mAh बैटरी हो सकती है।

योगेश ब्रार ने Nord CE 2 Lite के साथ में OnePlus 10R 5G की कीमत का भी खुलासा किया है। लीक के मुताबिक, OnePlus 10R के 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये होगी। इस मॉडल में 80W चार्जिंग मिलेगी।

डिवाइस के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 44,999 रुपये हो सकती है। इस मॉडल में 150W फास्ट चार्जिंग मिलेगी। लीक के मुताबिक, यह OnePlus 10R 5G काले और हरे कलर में मौजूद होगा।

✓OnePlus 10R 5G

8/128GB (80W) – ₹38,999

12/256GB (150W) – ₹44,999

Black & Green Colour

✓OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

6/128GB – ₹17,999

8/128GB – ₹19,999

Blue & Black Colour

✓OnePlus Nord Buds

₹2,999

Black & White Colour

*Pricing trends as of now*

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 22, 2022