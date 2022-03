OnePlus 10R लगातार खबरों में बना हुआ है। लेटेस्ट लीक में फोन के रेंडर्स को शेयर किया गया है, साथ ही फोन के स्पेसिफिकेशन भी सामने आए हैं। लीक रेंडर्स की बात करें तो इसमें यह फोन काफी हद तक Realme GT Neo 3 की तरह दिखता है। इससे पहले सामने आई रिपोर्ट में भी जानकारी मिली थी कि Oneplus का यह नया फोन Realme GT Neo 3 का रीब्रांडेड वर्जन होगा। Also Read - 48MP कैमरा, 12GB तक RAM और 65W चार्जिंग सपोर्ट वाला OnePlus 9 5G हुआ सस्ता, Amazon पर मिल रहा 8000 रुपये का Discount

टिप्सटर Yogesh Brar ने अपने ट्विटर हैंडल पर फोन के रेंडर और स्पेसिफिकेशन शेयर किए हैं। रेंडर्स की बात करें, तो यह देखने में Realme GT Neo 3 की तरह है। अंतर एलईडी फ्लैश लाइट पॉजिशनिंग में देखने को मिला है। इसके अलावा, फोन के बैक Oneplus की ब्रांडिंग भी देखी जा सकती है।

Here’s your first look at the OnePlus 10R

•6.7″ FHD+ AMOLED panel

•MediaTek Dimensity 8100

•50MP Triple camera setup

•16MP selfie shooter

•150W fast charging

•No Alert slider pic.twitter.com/CKQ9cib17Q

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 30, 2022