OnePlus 10RT spotted on BIS ahead of India launch, key specifications tipped

OnePlus 10RT भारत में जल्द ही लॉन्च हो सकता है। इस फोन के एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (Bureau of Indian Standards) यानी BIS सर्टिफिकेशन पर स्पॉट किया गया है। इस रिपोर्ट में स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुतबाकि OnePlus 10RT में 50MP प्राइमरी कैमरा समेत ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं। Also Read - OnePlus Nord 2T First Look: 80W चार्जिंग और 50MP कैमरा के साथ आया वनप्लस का नया फोन, पिक्चर्स में देखें डिजाइन

91Mobiles की एक रिपोर्ट के मुताबिक वनप्लस के इस अपकमिंग स्मार्टफोन को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है। OnePlus 10RT को BIS इंडियन सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर मॉडल नंबर CPH2413 के साथ स्पॉट किया गया है। Also Read - OnePlus Nord 2T 5G भारत में हुआ लॉन्च, 30 हजार से कम में मिलेगा 50MP कैमरा और 80W फास्ट चार्जिंग

OnePlus 10RT Leaked Specifications

120Hz AMOLED Display

12GB RAM तक रैम और 256GB storage तक स्टोरेज

Android 12 पर बेस्ड OxygenOS 12 ओएस

50MP + 8MP + 2MP ट्रिपल रियर कैमरा

16MP सेल्फी कैमरा

योगेश ब्रार ने OnePlus 10RT के कैमरा स्पेसिफिकेशन्स की लीक को ट्विटर पर पोस्ट किया। इसके मुताबिक, फोन की बैक पर तीन कैमरा मौजूद होंगे, जिनमें से प्राइमरी लेंस 50MP का Sony IMX766 सेंसर है। यह f/1.88 ऐपर्चर, 84.4 डिग्री व्यू ऐंगल और OIS सपोर्ट के साथ आता है। Also Read - OnePlus 10RT के स्पेक्स हो गए लीक, मिलेगा 50MP का पुराना कैमरा

डिवाइस की बैक पर 119.7 डिग्री व्यू ऐंगल वाला 8MP अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस भी मौजूद है। इसका ऐपर्चर f/2.25 है। फोन का तीसरा कैमरा एक 2MP का मैक्रो लेंस है, जो f/2.4 ऐपर्चर के साथ आता है। लीक के मुताबिक, OnePlus 10RT में सामने एक 16MP का Samsung S5K3P9 सेंसर मौजूद होगा। यह f/2.45 ऐपर्चर, 82.3 डिग्री व्यू ऐंगल और EIS सपोर्ट के साथ आता है।

OnePlus 10RT के लॉन्च के बारे में वनप्लस ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। अगर कंपनी अपने पुराने शेड्यूल को फॉलो करती है तो यह अक्टूबर 2022 में लॉन्च होना चाहिए। ऐसा भी मुमकिन है कि पिछली बार की तरह वनप्लस का यह T-सीरीज डिवाइस भी चुनिंदा मार्केट में ही लॉन्च हो।

OnePlus 10RT के साथ-साथ मार्केट में अभी OnePlus 10T, OnePlus 10 और OnePlus 10 Ultra की चर्चा चल रही है। आने वाले समय में हमें कंपनी के नए डिवाइस पोर्टफोलियो के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है।