OnePlus 10T 5G स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है। लॉन्च से पहले फोन के रेंडर्स और प्रमुख स्पेसिफिकेशन की जानकारी ऑनलाइन लीक हो चुकी है। लेटेस्ट लीक में फोन की कीमत को भी रिवील किया गया है। बता दें, यह पहली बार नहीं है कि वनप्लस 10टी 5जी फोन की कीमत लीक हुई हो, इससे पहले लीक में सामने आया था कि यह कंपनी का सस्ता फ्लैगशिप फोन होगा।

Rootmygalaxy की लेटेस्ट रिपोर्ट में Amazon लिस्टिंग का हवाला देते हुए OnePlus 10T 5G की नई कीमत लीक की गई है। कथित रूप से लिस्टिंग में सामने आया है कि इस फोन की कीमत €799 ( लगभग 65,000 रुपये) होगी। सिर्फ इतना ही नहीं अमेजन लिस्टिंग के जरिए यह भी साफ हुआ है कि फोन में इन-बॉक्स चार्जर, सिम-ट्रे, फोन कवर और यूएसबी केबल मिलेगा।

Also Read - OnePlus Nord 2T First Look: 80W चार्जिंग और 50MP कैमरा के साथ आया वनप्लस का नया फोन, पिक्चर्स में देखें डिजाइन

[Exclusive] Here’s How much OnePlus 10T 5G will cost you for the base variant!https://t.co/A51awgqVyC

Details on @rootmygalaxy #oneplus10T pic.twitter.com/ysUewfzDR3

— Paras Guglani (@passionategeekz) July 5, 2022