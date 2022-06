OnePlus ने इस साल OnePlus 10 लॉन्च न करके सीधा OnePlus 10 Pro लॉन्च किया है। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि कंपनी OnePlus 10 Ultra भी इस साल लॉन्च कर सकती है। हालांकि, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इस साल अल्ट्रा वेरिएंट नहीं लॉन्च करेगी। इसकी जगह कंपनी नई T Series का स्मार्टफोन OnePlus 10T 5G लॉन्च कर सकती है। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - OnePlus Ace Racing Edition भारत में OnePlus 10R Lite नाम से हो सकता है लॉन्च, जानें क्या होगा खास

Tipster Max Jambor के अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट से Tweet करके बताया है कि OnePlus अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 10T पर काम कर रहा है। साथ ही ट्वाट में यह भी बताया गया है कि डिवाइस इस साल कंपनी का आखिरी फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। इसके अलावा इसी ट्वीट के कॉमेंट सेक्शन में Jambor के एक यूजर्स के कॉमेंट का रिप्लाई देते हुए लिखा है कि अल्ट्रा वेरिएंट लॉन्च नहीं किया जाएगा।

Final name of the next and only flagship phone coming this year: OnePlus 10T 5G

— Max Jambor (@MaxJmb) June 1, 2022