OnePlus 10T स्मार्टफोन की हाल ही में ऑफिशियल लॉन्च डेट का खुलासा किया गया था। यह फोन भारत में 3 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले अब इस फोन की कीमत और सेल से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन सामने आ गई है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह फोन 16GB RAM और 160W/150W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दस्तक दे सकता है।

टिप्सटर Paras Guglani के हवाले से Pricebaba की रिपोर्ट में OnePlus 10T स्मार्टफोन की कीमत की जानकारी दी गई है। लीक के मुताबिक, तीन रैम व स्टोरेज वेरिएंट में दस्तक देगा। फोन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपये होगी। इसका एक 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट भी होगा, जिसकी कीमत 54,999 रुपये होगी। इसके टॉप वेरिएंट की बात करें, तो 16GB RAM और 1256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत साफ नहीं है।

OnePlus 10T 5G फोन 160W फास्ट चार्जिंग के साथ इस दिन होगा भारत में लॉन्च, जानें स्पेसिफिकेशन

[Exclusive] Oneplus India fans here you go, Get OP 10T on 6th august onwards, more details inside https://t.co/cGsIAComdn

